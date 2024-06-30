交往一星期男友竟送逾百萬單位？女主播墮地產經紀詐騙陷阱成身債

浙江湖州一名女主播日前出面控訴，交往一週的男友以「送房」為由，誘導其買下一個單位，不料還貸款時對方卻人間蒸發，這才發現疑似中了「售樓套路」，男友付的首期實為房地產開發商墊付。



據《小強熱線》報導，去年7月份，曹女在直播間透過「刷禮物」和男友認識，兩人才交往一個星期，對方就提出要送她一個單位，聲稱除了首期，後面貸款也是他來支付，保證3年內還清。她聽了十分開心便隨男友到了某樓盤，並以自己的名義貸款買了一個總價約97萬元人民幣（約104萬元港幣）的單位。

兩人交往一週「男友」便稱要送曹女一個單位。（小強熱線）

然而除了男方轉給自己的首期18萬元人民幣（約19.3萬元港幣），非但一分錢貸款沒還，還向她借錢好幾萬，甚至最後搞失聯。事後曹女發現，首期並非「男友」的錢，而是由房地產開發商支付。

兩人交往一週「男友」便稱要送曹女一個單位。（小強熱線）

原來「男友」是該房地產開發商的二級銷售代理，曹女指控當初自己簽的合約價是每平方米1萬元人民幣（約1.08萬元港幣），但這個單位實價為8000元人民幣（約8500元港幣），她向銀行貸款的78萬元人民幣（約83.8萬元港幣）就是全部房價，所謂「首期」只是走了一個過場。

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對此，涉事房地產開發商公司否認設下售樓陷阱，是曹女「男友」聲稱要把「佣金」用於給女朋友買樓，基於人情關係才將18萬元人民幣轉入曹女帳戶。曹女表示目前自己要租房還有生活開支，已經無力償還房貸，至於曹女提出的退房訴求，開發商表示可以協商。

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