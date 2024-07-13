清帝1921年退位？內地兒童歷史讀物被揭多處內容失實　將下架銷毀

山西家長劉先生近日向媒體反映，其年初在小紅書店鋪購買的兒童歷史讀物《兒童版歷史大百科》，出現了多處明顯的歷史事實錯誤，例如將清帝退位的時間寫成1921年，而不是1912年，質疑出版社編輯和相關審核人員嚴重失職。周五（12日），涉事出版社相關負責人確認出版社在審校過程中確實存在疏忽、失誤，表示會立刻下架並召回目前所有在售的書籍，然後銷毀。



據劉先生介紹，今年2月23日，他花費54元人民幣從小紅書店鋪「上尚印象童書旗艦店」買入一套名為《兒童版歷史大百科》的兒童歷史讀物，其包括上下兩冊，由電子工業出版社出版，分為《輕鬆讀懂世界史》和《輕鬆讀懂中國史》。

劉先生的訂單截圖。（澎湃新聞）

出現配文錯誤的《輕鬆讀懂中國史》。（澎湃新聞）

不過收到書籍後，他並未第一時間查看書籍內容，直到7月8日給孩子讀《輕鬆讀懂中國史》時，才發現書中存在明顯的配文錯誤，例如清帝退位的時間，應該是公元1912年，但是書印的是1921年；還有劉秀稱帝時間被誤標為「公元26年」、西晉滅亡被誤標為「公元311年」。

根據人民教育出版社出版、教育部審定的2016版七年級上冊《中國歷史》義務教育教科書，內容明確寫道「西漢宗室劉秀在公元25年稱帝」、「316年，內遷的匈奴人滅掉西晉」。而在八年級上冊《中國歷史》中第47頁明確提到「1912年宣統帝下詔退位」。

書中失實內容（紅框示）。（澎湃新聞）

劉先生希望，出版社能夠公開致歉，並收回前期已發行的圖書，認為這是給學齡前幼兒及學齡兒童看的歷史讀物，出版時更應該仔細審校書內知識，不能讓人看書反而學到錯誤的知識。

周五，電子工業出版社相關負責人表示，出版社與商家兩方都非常重視該問題，查實相關內容後確認，出版社在審校過程中確實存在疏忽、失誤。對於劉先生發現的書中事實性錯誤，出版社表示非常感謝，避免了書籍後續售賣誤導更多的讀者，並指將立即改正書中的事實性錯誤及相關配圖錯誤，以及立刻下架並召回目前所有在售的書籍，然後銷毀。而重新通審印刷後，出版社將為劉先生補寄正確版本，以示歉意。