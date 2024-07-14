西安夫妻花1.2萬請「金牌陪月」　上班首日嬰兒因嗆奶窒息亡

近日有網民在社交平台發布影片指，西安一對夫妻花12000元（人民幣，下同）聘請了「金牌陪月」，但陪月上班第一天孩子就因嗆奶導致窒息死亡。事發三個月，陪月平台至今未道歉與賠償。



涉事新生兒。（影片截圖）

醫生展示從孩子肺中吸出的奶液。（影片截圖）

據《海報新聞》報道，今年4月份，西安一對夫妻花費約12000多元聘請了一名金牌陪月，銷售顧問稱該陪月當過醫護，經驗豐富。

4月10日，該名金牌陪月第一天上班，孩子母親認為其不專業，多次與平台職員溝通，希望更換陪月，公司稱協調不了。

直到當天晚上餵奶時，孩子的父親發現情況不對：平時十幾分鐘就能餵完奶，這次卻餵了半個小時。後來父親試圖叫醒孩子，孩子卻沒有反應，被緊急送往醫院，最終因搶救無效死亡。當地公安局出具的《鑑定意見通知書》顯示，「孩子符合因奶液吸入性窒息而死亡」。

醫生指從孩子肺中吸出的奶液。（影片截圖）

孩子在醫院中搶救。（影片截圖）

當地公安局出具的《鑑定意見通知書》。（影片截圖）

事發後，孩子父母第一時間報警，警方指事件為民事事故，不符合過失致人死亡，不予立案。孩子父母也曾多次向陪月平台討要說法，但工作人員稱，他們只承擔該事件10%到20%的責任。在該陪月平台的系統內，也清除了給這對夫妻提供服務的相關信息。

《巨流新聞》報道，上海權典律師事務所主任鄧學平律師解讀稱，如果陪月存在過錯，並且與嬰兒的死亡存在因果關係，孩子母親可以向平台和陪月請求民事賠償，但即便有民事賠償，不代表就一定會承擔刑事責任。