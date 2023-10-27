陪月員僱主家中死亡全身多處傷痕　親屬公司質疑遭毆打　警方介入

《封面新聞》報道，近日，湖北武漢一位38歲陪月員阿歡（化名）在僱主家中身亡，全身發現頭部、腹部多處傷痕，陪月員親屬及公司質疑其遭到僱主毆打。家政公司表示，該陪月員性格溫和，在僱主家以月薪6500元人民幣照顧一對雙胞胎。目前，當地警方已介入調查，具體死亡原因需等待尸檢結果確定。



據悉，死者阿歡是湖北漢川人，與丈夫在武漢打工，一年前轉崗成為陪月員（月嫂）。家政公司負責人指，阿歡脾氣溫和性格善良，許多客戶的反饋都很好，現在的僱主是轉崗後的首位客戶，阿歡負責照顧僱主的雙胞胎，在其家中工作已經一年有餘，「帶兩個孩子很辛苦，經常熬夜，體重下降多，她曾跟同事吐槽孩子媽媽脾氣不太好，經常吼她」。

負責人表示，他們在10月22日接到僱主電話指陪月員摔倒，但等公司人員和救護車趕到，陪月員已經死亡，身上有多處淤傷，頭部有傷口流血，腹部有積水。

事故發生後，阿歡家屬和公司懷疑其遭到僱主毆打：「法醫說是兩周之內的傷。我們當時就報警了，雇主否認毆打過她。現在在等屍檢確定死亡原因。」

此外，公司負責人提到，10月2日時，阿歡帶著孩子在小區玩耍時，一個孩子不慎摔傷，腿部骨折，曾送院打石膏治療。他們曾向僱主提出過可以換人，但僱主考慮孩子比較喜歡阿歡，便同意繼續讓阿歡工作，「沒聽她（阿歡）說過僱主有其他欺負她的行為，也沒聽說孩子受傷後他們發生過不愉快。」目前，武漢警方正在就此事進行調查。

網民睇法：

這些傷，除了毆打，想不出來還會有啥導致



蹲個後續！



我們月嫂16000帶的我家雙胞胎，還不做月子餐



哪有這麼便宜的月嫂



現在是法治社會，月嫂又不是簽了賣身契的奴隸，如果真的是虐待致死建議嚴查。

