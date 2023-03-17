金牌陪月員竟不識尿片　內媒揭培訓機構為學員偽造履歷隱瞞傳染病

愈來愈多家庭重視孕婦和新生兒的護理，有人會選擇入住月子中心，或聘請陪月員上門服務。在市場上，陪月員一直供不應求，個別家政公司的陪月員服務質量卻一言難盡。



《湖北經視》報道，去年12月12日，林女士在武漢炎黃家政科技有限公司以14800元（人民幣，下同）的價格，聘請一位「皇冠級」陪月員，因後者生病，家政公司安排「藍鑽級」陪月員張阿姨接替。

然而，林女士發現張阿姨名不副實，根本不能區分尿片和隔尿墊的分別，且完全沒有經驗和技巧去安撫嬰孩，「沖多少奶粉，寶寶晚上吃多少，這些她都不清楚」。張阿姨工作4天後，林女士的嬰孩就患上肺炎入院。林女士認為，孩子生病是陪月員照顧不周導致。

林女士發現張阿姨名不副實。（湖北經視）

家政公司的陪月員資費表顯示，陪月員有6個級別，26天的服務費用在10800元至17800元之間。

家政公司介紹，張阿姨接受培訓後會獲發初級母嬰護理師證書，工作兩年後才能依次考中級、高級的母嬰護理師證，而張阿姨已取得高級證書。然而，證書上的發證日期為2022年12月30日，即張阿姨到林女士家中工作時，並無高級證書。

林女士認為，對於所謂的「藍鑽級」陪月員，家政公司有虛假宣傳的嫌疑，「月嫂到我家服務，自己都沒有判斷出孩子的症狀，還是我作為一個產婦，自己判斷我孩子病了，這就說明她的經驗方面和她寫的履歷是不真實的」。

免費培訓，中途交錢考證

武漢炎黃職業培訓學校有開設陪月員培訓班，宣傳中更寫上「補貼免費培訓月嫂，名額有限，學完推薦工作」。據了解，該校的陪月員培訓時間為10天，每日上午3小時理論課，下午3小時實操課，整個培訓為60小時。

然而，所謂的免費培訓，實際上是要學員自付考證。據介紹，高級母嬰護理師、高級早教師、高級育嬰師、高級營養師等4張證書各需680元，若同時報考催乳證，一共要付4980元。部分人得知要付費後選擇離場。

為了讓學員安心，該校講師介紹，考證只是走過場，因為監考的是自己人，交錢就能包過，「只要你會寫字，會認字，紙質版的考試也是我給你們監考，所以大家不要擔心」。

除此之外，講師會向學員灌輸一些所謂業內話術，所謂的「考試」實為抄答案，監考老師均為武漢炎黃職業培訓學校的工作人員。

隱瞞傳染病，偽造履歷

武漢炎黃職業培訓學校會安排學員到醫院參加體檢，結果顯示，多人的胃幽門螺旋桿菌檢測呈陽性。據介紹，胃幽門螺旋桿菌被世界衛生組織定為傳染病，並定為Ⅰ類致癌原。傳播途徑為消化道傳播，常出現聚集性或群發性感染。

然而，武漢炎黃職業培訓學校的講師覺得無所謂，「這個不是什麼大問題，這個不影響你們上崗」。體檢結束後，培訓學校開始陸續安排學員到武漢炎黃家政科技有限公司進行崗前培訓，但培訓還未結束就會被公司安排直接到客戶家中當陪月員。

報道指，很多經驗不足的學員都被安排上班。有學員透露，家政公司將她包裝成優質陪月員，服務等級是首席級，從業年限兩年以上，曾服務過40位客戶。

家政服務供不應求

近年來，內地家政服務業需求呈爆發式增長趨勢。其中，收費價格、服務經驗、工作質量是2022年中國消費者選擇家政服務人員使最注重的三個因素，分別佔比62.8%、60.1%和59.1%，均在六成左右。

今年2月，人社部發布2022年第四季度「最缺工」的100個職業排行，家政服務員排名第六。在供小於求的情況下，陪月、育兒等人員的工資水漲船高。

武漢家庭服務業協會母嬰分會的資料顯示，近十年，武漢市陪月員平均薪酬呈逐步上升趨勢，從2013年的平均月薪400元，到如今的過萬元月薪。

該會會長賀敏表示，由於准入門檻較低、投入資金不高、開設難度不大，陪月家政中介遍地開花、質量參差不齊。同時，陪月員行業缺乏相應制度和標準，行業監管不明確，行業標準不統一，日常主要靠經營者自律，更加劇了月嫂市場亂象叢生。