百萬網紅大連鬧糾紛　遭警員態度惡劣無視　回應：傷了一顆愛國心

7月12日，一名叫「俄羅斯文龍」到網紅發影片稱，在大連旅遊時，因停車問題與餐廳發生糾紛，遂報警，但未想報警後卻遭到警察態度惡劣對待，引發網絡熱議。



昨日（13日），遼寧大連警方公布對兩名警員對處理結果，表示兩人在出警時言語不規範，未能正確履行職責。目前，已對兩人停止執行職務，並依紀依規作出相應處理。



7月12日，一名白衣男子和大連一家海鮮餐廳因為停車問題發生爭執。男子稱自己去大連旅遊時，將車停在餐廳門口，但因未入店就餐，離開時發現店家在停車位上拉起繩子，將車輛封在停車位內，讓其無法離開。男子在影片中稱，店家主張已買下該停車位，而該男子違規停車便將其車輛鎖住。

事後該男子便報警，希望警方處理。一胖一瘦兩名警員到場後，瘦警員讓白衣男子介紹情況，白衣男子不斷向該警員反應問題時，卻遭瘦警員稱「我在出警，你跟我講這些幹嘛」。且在白衣男子與店主發生爭吵時，二人站在一旁態度漫不經心絲毫未有要處理糾紛的行動。

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350萬粉絲帳號遭禁封禁止關注

據悉，該白衣男子為內地網紅「俄羅斯文龍」，其在抖音上有近350萬追蹤。而他也在後續發影片回應事件稱，不希望讓通行的外國友人「看笑話」，希望給外國人留下「大連文明素質檔次非常高」的印象。

舉報事件後，「俄羅斯文龍」在抖音平台的帳號遭禁封，被禁止關注，他再次回應稱這件事「傷了一顆愛國心」。

大連警方回應：涉事警員停止執行職務

對此，大連警方13日回應事件表示，「一遊客在大連因停車問題報警」事件中民警處置不當情況，已立即開展調查。

經查，2024年7月11日18時許，在大連市中山區一餐廳門前，一男子因停車問題與該餐廳工作人員發生爭執後報警。接警後，大連警方老虎灘沿海派出所兩名警力臨場處置，處警過程中言語不規範，未能正確履行職責。目前，已對兩人停止執行職務，並依紀依規作出相應處理。

針對暴露出的問題，大連警方將深刻汲取教訓，舉一反三，進一步嚴肅工作紀律強化隊伍管理，改進工作作風，提升執法水平。同時，真誠歡迎社會各界和廣大網友繼續對我局工作予以監督。

網民討論：



「大連警察什麼態度，太讓外地人失望了」

「警察一句：你跟我說那些幹啥。又來一句：你吼我幹嘛。請問這是警察嗎？」

「那個瘦的警察也太跩了，大連怎麼還有這樣的警察」

「我是來出警的，不是來處理的」

「感覺這哥們也沒說啥過分的話啊，這個瘦瘦的同志說話怎麼聽著不對味呢？」

「早都該管管停車問題了。有些店主橫行霸道」

