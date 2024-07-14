報復式還錢！四川男「3袋一毫子」繳1萬欠款　卻因這原因遭再罰

四川一名男子因欠錢不還，與債主對簿公堂，雙方日前達成和解，不料該男子竟提着3麻袋「一角硬幣」來法院償還1萬元（人民幣，下同）欠款，被認定「消極對抗執行」挨罰。



四川男子不爽還錢，提「3麻袋一角硬幣」繳欠款。（微博截圖 / @封面新聞）

據《封面新聞》報道，2023年9月，萬某某因未履行生效法律文書確定的義務，申請執行人王某某向法院申請強制執行，後雙方達成執行和解，但萬某某一直未履行。2024年3月，王某某申請恢復執行，經過執行法官多次調解，王某某同意被萬某某一次性給付2萬元後了結本案。但萬某某表示，當庭只能給付1萬元，剩餘1萬元需兩天後拿到法院。

兩天後，萬某某帶了一堆一角硬幣以及零零散散的紙幣來到法院，看到萬某某的行為，王某某十分生氣。因清點難度大，無法核實金額，王某某拒絕了之前的和解方案，案件陷入僵局。

當天下午，執行法官聯繫成都龍泉驛稠州村鎮銀行，並帶萬某某到銀行進行兌換。執行團隊審輔人員與銀行工作人員共10餘人進行清點，經過近3個小時清點，共計兌換紙幣8489元，但仍有1400餘元硬幣存在污損未能兌換。

男子帶一堆一角硬幣及零散損污紙幣來法院還款。（微博截圖 / @封面新聞）

法院與銀行人員花了近３小時清點。（微博截圖／@封面新聞）

法院認為，本案恢復執行後，萬某某消極對抗執行，對其用大量硬幣支付案款的行為沒有合理解釋。執行法官向其釋明，他的行為已經嚴重影響執行工作，浪費了司法資源。鑒於被執行人積極還清剩餘款項，且已深刻認識到自己的錯誤，龍泉驛法院依照相關規定，決定對被執行人萬某某罰款2000元。最終，萬某某於當日繳納了全額罰款。

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