有片｜深圳現魚群飛出水面奇觀　遊客激動喊｢拿盆子｣狂撿3大盆魚

據《深圳新聞》報道，近日有遊客在深圳海邊看到大量魚群飛出水面，大約持續半分鐘，當地人說很少出現這種情況。



深圳海邊魚群爭相飛出水面。（影片截圖）

有網傳影片顯示，夜晚的深圳海邊有大量的魚群跳出水面，有人在激動大喊「拿盆子，拿盆子去，撈魚」，有人在疑惑詢問「什麽情況啊」。

據《深圳新聞》報道，有在場遊客指出，整個景象大概持續了半分鐘，他撿到了3盆魚，大概有10幾20斤（5-10公斤），當地人也說很少出現這種情況。

網民紛紛猜測魚群跳出水面的原因：

「不一樣的反常，估計特大超強颱風即將生成」

「這個是暴風雨的前奏，趕緊跑」

「事出反常必有妖，留意海嘯地震山崩，核污水」

「要小心了，動物的感知能力比人強」

「很正常的現象」

「天氣熱，氣壓低，經常出現這種事，漁民都知道」



深圳海邊魚群爭相飛出水面。（影片截圖）

深圳海邊魚群爭相飛出水面。（影片截圖）

據《深圳衛視》報道，2021年，深圳灣也出現過魚群齊齊跳出水面的景象，魚群跳躍有很多種原因，比如水溫明顯分層、遭遇天敵造成驚恐性應激反應，或因魚群密度過高、處求偶期等。