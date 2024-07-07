31歲釣魚女網紅傳為救丈夫雙雙溺斃 今年曾在抖音寫這句
撰文：ETtoday
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內地網紅女釣手翠翠年僅31歲，6日家屬突在社交平台公布死訊，證實翠翠與丈夫在4日離世。
她的抖音介紹寫下「2024年了，31歲了，我還沒玩夠呢」，結果提早畫下句點。
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翠翠與丈夫經營抖音帳號，以釣魚為主題拍攝一系列影片，卻在4日兩人釣魚時，發生丈夫疑似失足掉入河裡，翠翠為了救他反而一起溺水，雙雙不幸身亡。
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翠翠在抖音發布的最後一段影片，就是遇難當天上午，她與丈夫要進行抽白條比賽。
影片中疑似也拍到疑似溺斃的現場，但家屬目前尚未透過相關細節。
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翠翠的家人於6日透過該抖音帳號宣布：
感謝周翠翠的粉絲們，對周翠翠夫婦的關心及關心，周翠翠夫婦在7月4日已離世。我們做為家人無比悲痛。請大家在不了解家庭事實情況不要亂發，讓逝者安息。感謝大家。
網友紛紛留言：
「可惜了兩夫妻這樣年輕，丟老丟小，當時到底發生了什麼，唉，會一起遇難，早知道，那天不去就好了」
「哪怕走一個，孩子也不會那麼苦」
「真心勸大家不要釣魚，懂得自然懂。」
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