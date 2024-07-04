中山南頭黃魚宴非遺美食周啟動　邀各地食客解鎖黃魚宴的N種可能

7月2日，「深中潮湧 南頭魚躍」南頭黃魚宴非遺美食周正式啟動。

為期5天的非遺美食周，將為各地食客獻上一場從舌尖到心靈的飲食、文化之旅。



南頭黃魚宴烹飪技藝入選中山市第十一批市級非物質文化遺產代表性項目名錄。在啟動儀式上，南頭鎮黨委書記徐寧軍介紹，南頭黃魚宴不僅僅是一道地方美食，更凝結了南頭人民共同的歷史記憶，成為南頭人民勤勞智慧、勇於創新、熱愛生活的精神面貌的生動體現。歡迎廣大朋友親身感受南頭魅力，實地品嘗南頭美食，留下美好的南頭記憶。

中山市南頭黃魚宴非遺美食周正式啟動。（活力南頭）

為進一步推動非遺項目更好融入現代居民生活，南頭鎮選定9間餐飲企業作為南頭黃魚宴推廣首批合作商家。其中，聚福寶合苑食府成為南頭鎮黃魚宴烹飪技藝非遺傳承基地。

啟動儀式結束後，黃魚宴名廚在現場向食客展示黃魚烹飪技巧，揭開這道非遺美食的神秘面紗。

黃魚宴名廚在現場向食客展示黃魚烹飪技巧。（活力南頭）

黃魚宴名廚在現場向食客展示黃魚烹飪技巧。（活力南頭）

黃魚宴名廚在現場向食客展示黃魚烹飪技巧。（活力南頭）

大廚們選用游水的生猛黃魚斬尾放血，僅幾分鐘時間，手巧的廚師就已經刮去魚鱗、去掉內臟，將魚肉清洗乾淨。隨後，廚師將魚肉魚皮面朝上，分別橫豎刀切「井」字花紋。

「話口未完」，另一位大廚就將釀好的黃魚放入平底鍋中，他快速鏟動鍋中的魚塊，動作行雲流水，很快，魚皮變成了金黃色，整個大廳飄滿焦香的味道。食客們紛紛圍觀，現場人潮湧動，香氣撲鼻。

聚福寶合苑出品總監王深輝（中）介紹，「現在剛剛過了休漁期，黃魚特別肥美，體內存有大量的黃魚籽，肉質層次足，正是吃黃魚的最佳時候」。（活力南頭）

多種黃魚菜式輪番上桌。（活力南頭）

多種黃魚菜式輪番上桌。（活力南頭）

多種黃魚菜式輪番上桌。（活力南頭）

中國烹飪大師、聚福寶合苑出品總監王深輝介紹，「現在剛剛過了休漁期，黃魚特別肥美，體內存有大量的黃魚籽，肉質層次足，正是吃黃魚的最佳時候」。

本次黃魚宴非遺美食周將持續至7月6日，9間南頭本土餐飲企業將為各地食客提供黃魚菜式優惠。