扮國產手遊《陰陽師》角色 長沙動漫展2女穿和服被趕後拍片申冤
撰文：許祺安
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在近日的長沙動漫展上，有兩名女子穿和服遭保安驅逐離場，指要換掉衣服才能入內。二人不滿該處理方式，拍下影片發布至網上，引發網民熱議。
該女子拍下的影片的顯示，保安走向她們，要求她們要麽換掉衣服，要麽離場。女子說：「我們穿了這個衣服，我們出了這個角色，來到了這裏，這是漫展。」保安指在門口有告示，女子則稱買票的時候，沒有說不能穿和服。
而影片下文字説明表示，她cos（角色扮演）的角色為中國國產和風手遊《陰陽師》中的角色，且漫展場館設置有該遊戲的專區，但現場卻被保安告知不能穿和服入場。
主辦單位公告的入場須知顯示「禁止穿著、佩戴可能涉及敏感政治問題、民族問題、歷史問題、宗教問題的服飾來到現場」，但未明確禁止穿和服和木屐。
對此有網民表示「不管是cos還是日常穿搭，在中國的土地上，就是不能穿和服」「愛好不評價，但是歷史屈辱也請別忘記」，但也有人表示，「在中國穿和服不違法，但主辦方也有權力對入場人員著裝提要求，不管這個要求合不合理」「動漫怎麼不一塊禁了，本身就發源於日本」「把禁日本元素當做是愛國，很蠢」。
而據《人民日報》近日報道，全國人大憲法和法律委員會副主任委員沈春耀在作《治安管理處罰法》修訂草案修改情況的匯報時表示，修訂草案第三十四條中關於「有損中華民族精神」、「傷害中華民族感情」等表述，主觀色彩較強，各有各的理解，其含義在立法上不易界定、在執法中不易把握，擔心執法中會損害公眾的正當權益和正常生活，綜合考慮各種因素和執法需要，此次審議的修訂草案不再使用此表述，最終版本則有待人大常委會的審議結果。
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