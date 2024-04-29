重慶2女穿和服當街跳舞　大媽大叔包圍狂罵爆激烈推撞　警方介入

重慶市兩名年輕女子27日在重慶規劃展覽館旁穿著日式服裝跳舞，被大批路人包圍大罵，現場還爆發了激烈推擠。



從目擊者拍攝的影片中可以看見，兩名女子當時穿著日式服裝，正在拍攝跳二次元舞蹈的影片，旁邊還有一名綁頭巾，同樣也穿著日式服裝的年輕男子。

點圖放大看看當時情形：

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兩女跳了一陣子舞後，旁邊開始有人潮聚集過來，並有幾位大媽、大爺指指點點了起來，大聲要求兩人不要在此處穿著日式服裝，也不要在此處跳日本舞。

不過，兩名年輕女子並沒有理會旁觀者，雙方也爆發起更激烈的爭執，甚至出現推擠的狀況。

最終，兩名女子及同行的男子都被警方帶回派出所。

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影片在網絡上引起大量討論，許多內地網友都大罵兩女是漢奸、叛國賊：

「連國恥都忘了！」

「違背國家民族大義，被罵活該！」

「不會穿漢服嗎？和服醜死了！」

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也有內地網友主張兩女有穿衣自由，旁人不應該干涉：

「愛國愛到腦都壞了？」

「跳個二次元宅舞而已，什麼都能上升到國家民族？」

「那中國還生產什麼日本車？國企還跟日企合資？也全是漢奸、叛國賊？」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】