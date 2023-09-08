著和服傷民族感情？　胡錫進：日本是美國｢僕從｣無須過度與其慪氣

日前，網傳武漢一公園內有幾位女生穿着漢服，被工作人員誤認為是日本和服，遭反覆驅趕。另外，中國現行的《治安管理處罰法》近日迎來大修，其中第34條指出，禁止在公共場所穿着、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌引發關注，有民眾認為是在影射「穿和服」等行為。

對此，官媒《環球時報》前主編胡錫進發文評論，表示「過度與和服較勁，實為對日本的抬舉」。



胡錫進：不需要過度關注日本。

文章表示，女孩穿漢服遭誤認被驅趕的事件，反應了社會當下對待日本元素「有點太緊張了」。他認為，「小日本不值當我們如此用心關注它，跟它慪氣，那樣做有點太抬舉它了。」

文章以「美國的僕從」形容日本，表示中國最大的戰略博弈對象是美國，而中日力量已發生歷史性轉變。比如，中國大陸的航天航空技術、電動汽車技術、互聯網應用技術等很多領域已經超過日本，「更不要說由強大核力量和常規力量組成的國家武裝力量，這些都是日本國家實力不可同日而語的。」

朱雀二號成功發射，成為全球首枚成功入軌的液氧甲烷火箭。（IT之家）

文章還稱，「中國大陸社會今天看日本就應該像二十多年前看台灣一樣，充滿自信。」日本侵略、壓迫給中國人造成的民族悲情不應是與日本打交道的主導情緒。當與日本發生新的摩擦時，無須恐懼而是可以轉變成對日本的蔑視。調整對日本的情緒認知，是中國面對日本時，在心理上徹底站起來的必要步驟。

文章認為，無須太高看已連續衰落幾十年的日本，日本已契合了「小日本」的綽號。「中國一條南北貫通的高鐵，就比日本全境的新幹線還要長，中國一年汽車的銷量是日本的好幾倍，中國軍費也是它的好幾倍，這個日本拿什麼對中國戰略逆襲？」

文章勸「恐日」的人們，多一些現代中國人的自信，應將部分戰略心思針對美國。文章認為，美國的盟友不會死心塌地地為美國做遏止中國的「急先鋒」，冒風險打頭陣，因此不要將中日之間的衝突當成全局性的。穩住日本、減少干擾，將更多的精力用到對美博弈上，才是「中華民族的大智慧」。