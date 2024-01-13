原神Coser被上海地鐵安檢攔截報警｜網民嘲：係咪扮中國僵屍辱華｜近年中國反日情緒高漲，和日本文化關係較深的動漫展覽活動及Cosplay等也常常成為被攻擊的對象；最近在上海就有Coser因身穿cos服而被安檢人員攔截不讓乘車兼報警辦理。



原神Cosplayer上海乘地鐵被安檢攔截報警

去年中國發布新的「治安管理處罰法草案」，其中出現禁止「在公共場所從事有損紀念英雄烈士環境和氛圍的活動」，以及禁止「在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、配戴有損中華民族精神、傷害感情的服飾或標誌」的條文，當時引起內地網民熱烈討論，認為是針對日系動漫展及Cosplay的法案，憂心將來內地和大動漫展覽會及Cosplay是否會遭到封殺。而近日在中國內地就瘋傳有Coser因扮演《原神》角色「七七」乘坐地鐵，卻被安檢人員攔截並報警的事件。

https://weibo.com/1662214194/NAUkAxTor

👉日本地震｜傳奇漫畫早24年預言311震災、2025亞洲浩劫香港有份？

據微博帳號「北京人不知道的北京事儿」轉載微博「月亮湖视频」在1月8日上傳的影片中，顯示上海一名女子因為Cosplay遭中國地鐵安檢人員攔下並報警（中國大陸需要通過安檢才能息搭地鐵）；女子便開始錄影以記錄事情經常，並在民警到場後並回應警員問題。

女子向民警表示自己剛參加完動漫展、見完朋友準備回家，並說明自己扮演的角色「是國產遊戲《原神》裡面的七七」、而身上的衣服更是「自己搭配的漢服」而非日式裝束，不知道什麼會被安檢攔下。

👉咁係因為你悲觀｜熱爆金句起源解構、萬能key回應同出租女友有關?

《原神》中七七的造型

而到場的民警也無法明確指出女子到底干犯什麼法律或規條以至無法乘車；後來民警提到「恐怖、血腥、低俗元素」可能會讓其他乘客感到恐懼，建議她將頭上的符咒拿下來，並提醒在車廂中不要有任何過激或引人注目的行為，以及引起乘客拍照或圍觀等，才放行女子上車。女子亦表示會將影片一刀不剪上傳到網上分享，以提醒內地Cosplayer穿著Cos服乘地鐵時要多加注意。

👉Switch R4燒錄卡超離譜｜免改機一插即玩可連線｜玩家勿太早開心

值得一提是女子最後詢問民警平常多不多接到這些報案，民警則表示是今天第一宗、平常也不多接到這類報案，從中可見其實民警也並不認為女子的打扮有多大問題，但是接到報案又不得不到場處理，只好折衷的請女子卸下身上部份裝飾了事。

👉 足球小將完結｜高橋陽一推特發聲明正式引退 下期雜誌為最終回

大量內地網民留言支持Coser

影片在中國網上爆紅廣傳，許多中國網友都為女Coser抱不平，狠批地鐵安檢的不是，表示「所以這打扮有啥問題」「民警不應該教育地鐵安檢員嗎」「安檢吃飽了撐了」「重點她還是穿漢服」「臨時工真把自己當執法人員了」「是時代的進步還是倒退」等等。也有不少網民貼出自己在其他城市乘坐地鐵也不時會見到cosplayer，亦從沒引起任何問題，不明白安檢在攔什麼。