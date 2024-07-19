「零瑕疵美女Coser」扮AI機械人騙倒無數人　粉絲看到真人仍不信

隨著人工智慧在全球掀起浪潮，AI生成美女也成為熱門話題。



近日便有日本女Coser貼出一張模仿機器人姿勢的美照，身材及臉蛋如同「虛擬美女」般完美，還附上了AI相關的標籤（Hashtag），瞬間讓一票網友分不清真假，直呼「完美到誤以為是AI製圖」，意外在社群媒體上爆紅。

米倉美優身材及臉蛋如同「虛擬美女」般完美（X@0630_miyu_）

米倉美優身材及臉蛋如同「虛擬美女」般完美（X@0630_miyu_）

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日本一名女Coser米倉美優（米倉みゆ）日前在網上迅速竄紅，起因為她PO出了一張附帶「#人們在談論這是AI還是真人（#AIなのか実在するのか話題の人）」標籤的照片，只見她五官精緻、肌膚白皙、身材火辣，還擺出略帶違和感的「機器人姿勢」，吸引不少日本網友注意，一度以為米倉美優真的是AI生成美女。

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不過，由於有太多網友真的將米倉美優當成AI，她坦言，在爆紅後有刻意多發一些私人的生活照，「我想證明我真的在那裡」。

米倉美優舉例，在某次活動中，曾有粉絲看到她後驚呼「妳真的在說話！」，讓她開玩笑表示：

如果我真的是AI，就可以辦更多活動，每天24小時跟粉絲見面了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】