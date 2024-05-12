客運站借尿袋16元/小時　網民侃堪比充電車　官方：商家自主定價

現代人「機不離手」，外置充電器（尿袋、充電寶）成為必備的「續命神器」，即使忘記攜帶「尿袋」，不少商場、便利店也有外借充電器服務，每小時收費約4至6元（人民幣，下同）不等。

不過，來自天津的消費者楊先生反映，五一假期間在安徽滁州鳳陽客運西站租借一款名為「八借充電」的外置充電器，使用後才發現每小時收費將近16元，明顯高於市場價格。



《澎湃新聞》報道，楊先生在五一假期期間到安徽鳳陽旅遊。5月3日回程時，他在鳳陽客運西站等車期間，通過名為「八借充電」的外置充電器自助機租借「尿袋」。

楊先生稱，租借時沒有仔細查看計費規則，以為收費和其他的外置充電器相差無幾。在使用1小時22分鐘後，楊先生歸還充電器時才發現要付款23.94元，「這個價格讓我感到非常意外」。

楊先生租借「尿袋」1小時22分鐘，被收取23.94元。（澎湃新聞）

楊先生隨即聯繫「八借充電」的客服，被告知該充電寶是按照3.99元每15分鐘的標準收費，「平時充電寶都是3塊錢一個小時左右，這個明顯高於市場平均水平的」。楊先生之後向滁州市市場監督管理局反映，但市監局的工作人員表示，提供外置充電器的公司有權自行定價。

涉事的「八借充電吧」所屬公司為廣州市租八借科技有限責任公司。該公司公眾號顯示，八借充電寶長期招募合夥人（代理商）。工作人員表示，代理商擁有定價權，公司對代理商沒有任何定價限制，一般為每小時4元，若設在景區或娛樂場所，更可提高收費。

針對楊先生所租借的價格，八借充電吧的客服人員表示，受各地維護成本與各種因素的影響，每家門店的收費標準各不相同，由商家自主定價。楊先生在鳳陽客運西站租借外置充電器，該站點確實是每15分鐘收費3.99元。對於消費者反映價格較高問題，客服表示會向代理區域反映。

5月10日，滁州市市場監督管理局工作人員表示，租借外置充電器屬於市場調節價，由經營者自主定價，建議消費者使用前先查看計費標準。

網民睇法：

貴死不如買一個

過於貴了

3塊錢一小時都算刺客了，還是自己帶充電寶吧

哈哈哈哈，堪比給車充電

本來可以直接搶的，它還給你用一下充電寶

緊急的時候肯定是會用到的，就是價格確實貴

出門還是自己帶充電寶吧！

我以為給車充電呢，我說這也不貴呀，原來是充電寶，我車充電一個小時也就22

你可以譴責他，但是你制裁不了他

