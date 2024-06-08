打擊廁所霸王！山西旅遊區女廁安裝讀秒計時器　遊客卻有兩極反應

相信不少人去熱門景點旅遊都有「如廁難」的經驗，中國山西大同雲岡石窟景區怕遊客佔用廁所時間太長，竟在女廁裝上讀秒計時器，讓女遊客直呼好崩潰，還引發網友兩極討論。



網傳影片顯示，每個廁所隔間的門上，都裝有電子螢幕，有的顯示綠色小人、無人，有的則顯示紅色小人，並且進行讀秒計時。一名剛去過雲岡石窟旅遊的女遊客於6月7日向《瀟湘晨報》投訴，從雲岡石窟售票大廳下樓梯後，左手邊的女廁所門外，有一塊顯示幕，「顯示幕上就是廁所平面圖，用紅色綠色即時顯示有沒有人。當時覺得很先進，避免了盲目排隊和敲門，也隱隱覺得有些尷尬，有一種被圍觀感」。

山西大同雲岡石窟景區女廁裝上讀秒計時器惹議。（微博 / @瀟湘晨報）

記者向雲岡石窟景區求證，有工作人員表示因為遊客數量上漲，衛生間不夠使用，是怕部分遊客佔用時間過長，才裝設該裝置，主要是顯示該間廁所在那一時間段裏有人，「沒有控制上廁所的時間，不可能中途把人攆出來。也不是說五分鐘、十分鐘就必須出來」，後續會向領導反映情況進行調整。

相關話題隨即引發網友正反兩極討論，有人覺得：

．「挺好的，不是說女生上廁所慢。老排隊嗎」

．「省得有人在裏面滑手機，慢條斯理一搞半小時」



有人批評：

．「把這裝計時器的錢換裝幾個坑位不實用一些嗎」

．「有人便秘的怎麼辦？為了防止少部分人佔用廁所，這麼做不合適」

．「是要搞如廁PK？恭喜獲得本日拉屎大王稱號」



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