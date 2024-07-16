中毒不忘返工！河北女吃蘑菇中毒斷片　公司內神遊同事急幫送醫

河北一名女子日前在家吃了蘑菇後中毒，隔日竟照常去上班。同事見她走路搖搖晃晃、神色不對勁，急忙帶她去醫院就醫。女子表示，事後看公司的監控畫面時，完全沒印象，還以為自己健步如飛。



綜合《九派新聞》、《齊魯晚報》等內媒報道，該名女子表示，「我吃了蘑菇中毒，第二天還去上班，其實我不知道我已經中毒了，我只是覺得當天有點不在狀態裡，還覺得自己健步如飛，走得特別穩，結果我看監視器，我已經把打掃阿姨還有同事都嚇壞了，我的走路姿勢我是完全沒有印象的」。

報道表示，女子回看監控復盤自己吃蘑菇中毒第二天上班的狀態，發現整個過程像醉酒斷片了一樣。女子自言，當時並不覺得自己中毒，只覺得有點不在狀態，整個人意識都模糊，行動全靠肌肉記憶支撐，在公司來回走動，也不知道為何自己在公司的廁所裡吐，還在公司裡換衣服，但卻記得當天在公司裡沒有見到任何人。

最終，女子的同事們最終看不下去，將她送去醫院治療。女子在醫院時，還出現幻覺幻聽等症狀，所幸及時治療並未對生命造成影響。相關影片引起內地網民熱議，紛紛留言寫道「天選打工人」、「可憐打工仔，中毒了也不忘上班」、「打工已經形成肌肉記憶了，這麼敬業老闆不給加工資」。