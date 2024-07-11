上海媽教仔做功課激到鹼中毒手指變形　醫生：「氣死人」確有可能

不少父母都會為輔導孩子功課而操心不已，近日，上海一名母親便在輔導暑期作業期間與孩子發生爭執，結果「氣」到鹼中毒，更出現胸悶、呼吸困難、四肢麻木、肌肉僵直、手指呈爪形等症狀，被送往南翔醫院急診救治。



患者被送往南翔醫院急診救治。（「上海嘉定」微信公眾號）

家住上海市嘉定區南翔鎮的徐女士一到醫院就跟醫生直呼「感覺不行了」，指自己胸悶，還呼吸困難。經診斷，徐女士為過度通氣綜合症，俗稱呼吸性鹼中毒。

所謂呼吸性鹼中毒，是由於過快的呼吸導致身體排出過多二氧化碳，從而血液中酸鹼值升高、動脈血二氧化碳分壓降低，血漿碳酸氫鹽相對增加，引起繼發性呼吸性鹼中毒等症狀體征。

檢驗報告。（「上海嘉定」微信公眾號）

南翔醫院急診科護士長楊艷華表示，呼吸中樞受到刺激，導致呼吸加速，從而引發過度通氣，有的人甚至會出現胸痛、心悸、肢體麻木等症狀。

不過，大部分患者不需要藥物干預，在醫院進行吸氧治療、心理疏導，症狀即可得到緩解。

徐女士確診過度通氣綜合症，俗稱呼吸性鹼中毒。（「上海嘉定」微信公眾號）

據介紹，過度通氣綜合症在劇烈運動或情緒激動時容易出現，一旦發生，可以使用「紙袋呼吸法」，即用一個紙袋罩住口鼻部，在紙袋內呼吸，增加二氧化碳吸入量，從而緩解症狀。如果症狀輕微，還可以戴上口罩呼吸，從而起到一定治療作用。

不過醫院急診科主任張超表示，嚴重者也可危及生命。這是因為鹼中毒可導致患者體內血鉀下降，使心臟電生理異常，從而發生致命的心律失常。因此，「氣死人」在現實生活中是可能發生的。