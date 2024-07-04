撞邪？OL深夜驚見家中「很多小人跑來跑去」　就醫才知吃一物出事

撰文：中天新聞網
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浙江一名年輕OL日前深夜急赴醫院就診。

她自述在家中看到「很多小人跑來跑去」，甚至還有「人影」想鑽她被窩，醫生問診後懷疑是吃了「見手青」惹得禍。

「見手青」屬於牛肝菌，受到擠壓會變為藍色，因此得名「見手青」。（微博@星視頻）
「見手青」屬於牛肝菌，受到擠壓會變為藍色，因此得名「見手青」。（微博@星視頻）

一天吃這份量竟生幻覺　手機上的字變得「群魔亂舞」（點圖了解更多）：

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據「浙醫線上」公眾號消息，20多歲OL小林此前在短影音平臺上看到，有人稱一種叫「見手青」的蘑菇十分鮮美，她搜索後發現500克售價在200元人民幣左右，覺得價格不貴，沒猶豫直接下單。

收到後，她當天中午炒了一盤來吃，晚上又做成湯大快朵頤一番。

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夜深了，眼見還剩下一點，索性拿來下麵當宵夜，500克的見手青，一天之內全部吃完。

沒想到過了3個小時，小林發現，家裡突然有很多小「人」跑來跑去，手機上的字變得「群魔亂舞」，甚至有模糊的「人影」想鑽她被窩。

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據接診的醫生表示，小林來的時候喋喋不休，語無倫次，溝通起來很困難，好不容易才搞清楚她食用過見手青。

之後根據小林症狀表現，結合一系列檢查，明確她的情況屬於神經精神型野生菌中毒。

醫生表示，臨床中「見手青」中毒的患者可表現為幻覺，甚至被害妄想，沒有特效藥，主要是對症治療，安撫鎮靜後予以催吐、洗胃。

經過住院治療，小林已於1日出院，後續需根據情況定期複查。

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據悉，「見手青」是雲南人眼中鮮菌類的「金字塔尖」，屬於牛肝菌，在備料切片過程中，菇內天然色素受到擠壓，表皮會變為藍色，因此得名「見手青」。

專家提醒，在食用前，必須經過完整烹調程式，否則可能導致身體不適，甚至出現幻覺。

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