河南肉廠曝工人穿膠鞋踩鵝腸擠糞便　遭罰2萬元人民幣

河南省清豐縣一間公司車間，近日被曝工人穿著膠鞋踩鵝腸擠糞便，生產環境惡劣。周二（16日），官方通報，涉事企業之一清豐縣永官食品有限公司被河南省清豐縣農業農村局罰款2萬元人民幣。



內媒《新京報》記者於今年4月下旬分別在山東濱州和河南清豐縣的兩家肉類食品加工廠暗訪。其中，在清豐縣永官食品有限公司的鵝腸車間，發現有工人穿著膠鞋踩鵝腸擠糞便，用血水染色，生產環境更是髒亂差。車間負責人坦言已被監管部門多次要求整改。

工人穿著膠鞋踩鵝腸擠糞便。（影片）

生產環境更是髒亂差。

而山東雅士享肉類食品有限公司鴨腸車間，經過去污、刮油後的鴨腸被隨意擺放在地上，與洗地污水混在一起，之後經過簡單過水攪拌、分裝冷凍，就被打上「免洗」的標簽，銷售至多個省份。該公司還有將掉入混有鴨毛、污染物的排污渠內的死鴨，撈出後重新掛回生產線等問題。

6月17日，清豐縣市場監督管理局發布通報稱，當地已組織市監局等部門組成聯合調查組，依法責令涉事企業立即停產整頓。工作人員已封存所有產品 ，對相關責任人予以控制。下一步將對涉事企業相關問題，依法依規調查處理。

涉事企業被行政處罰。（央廣網）

周二，官方通報，清豐縣永官食品有限公司被河南省清豐縣農業農村局罰款2萬元。處罰事由為「該企業不依照《產品質量安全法》規定應當建立農產品質量安全管理制度違法行為」。

天眼查App顯示，清豐縣永官食品有限公司成立於2015年8月，法定代表人為陳永官，注冊資本500萬人民幣，由陳永官全資持股。經營狀況顯示，該公司在抽檢中曾多次被發現問題。天眼風險信息顯示，該公司曾因環保問題被罰款7050元，此外，該公司已3次被列為失信被執行人。