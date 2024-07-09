內地奸商福壽螺冒充田螺賣　含6000條寄生蟲　可鑽入腦致癱瘓死亡

内媒《澎湃新聞》近日報道，內地有商販以福壽螺冒充田螺銷售。而一隻福壽螺中可能帶有多達3000-6000條寄生蟲，食入後會引起廣州管圓線蟲病，嚴重者會出現癱瘓、嗜睡、昏迷等，甚至死亡。除此之外，還有重金屬、新污染物等其他潛在風險。



內媒記者在重慶某市場買到的福壽螺。（澎湃新聞）

福壽螺加工廠女工快速篩選桌上成堆的福壽螺肉。（澎湃新闻）

黑心商家以福壽螺冒充田螺 流入餐飲市場

近年來螺螄粉深受內地人喜愛，其中螺螄粉的湯料有使用到田螺，但有些黑心商家以福壽螺冒充田螺銷售，造成食安隱患。

6月上旬，《澎湃新聞》記者赴湖南、重慶等多地暗訪調查發現，從野外捕撈的福壽螺價格極為低廉，與田螺等常見淡水螺的價格相差數倍，被一些商販去殼加工成螺肉，流入市場。「螺」販子張軍（化名）表示，帶殼福壽螺每斤（500克）賣0.5元（人民幣，下同），田螺的價格則要貴很多，帶殼的每斤3元，凍肉每斤10元。

「螺」販子展示的福壽螺凍肉。 （澎湃新聞）

福壽螺的卵。（澎湃新聞）

有福壽螺加工廠的負責人稱，近年來田螺數量減少，野外水域的福壽螺越來越多，帶殼福壽螺容易被看出，這幾年，他們主要賣去殼的福壽螺凍肉，一年銷量有幾百噸，主要銷往一些餐飲店和預製菜工廠。内媒記者在隨機購買的多款螺肉產品中，均發現福壽螺的蹤跡。

有網民表示，擔心福壽螺被「拿來熬螺螄粉的高湯」，也有人表示「原來我小時候吃的路邊的炸串是福壽螺」「食品安全監督能不能罰重一點」。

福壽螺、田螺難分辨 寄生蟲可能在體内亂鑽入腦

福壽螺和田螺屬於不同科屬，生物特徵差異明顯，但加入調料並經熟製等複雜工藝後，卻讓人難以分辨。曾有消費者發現後進行投訴，但很少維權成功。

福壽螺與田螺。（澎湃新聞）

福壽螺加工廠處理好的福壽螺肉被成框放在冷庫裏。（澎湃新闻）

今年5月，長沙網紅餐廳承認使用福壽螺引發熱議。近期，又有人因不戴手套清理福壽螺卵而感染寄生蟲。而據《新華社》等多家媒體報道，2006年，北京有兩家餐廳的涼拌螺肉中含有寄生蟲的幼蟲，共造成160例感染。此外，2017年，一女子誤食了小吃攤上的福壽螺，導致寄生蟲入侵腦部。

近年來内地多地疾控部門呼籲，建議不要食用福壽螺，一隻福壽螺中可能帶有多達3000-6000條寄生蟲。若螺體內的寄生蟲沒有被完全殺死，食用後會引起廣州管圓線蟲病，導致腦膜炎。

常德市一麻辣燙店售賣的螺肉串，有些可辨認出疑似為福壽螺。（澎湃新聞）

上海海洋大學海洋科學與生態環境學院張飲江教授指出，從不同受污水體中取得的福壽螺，還可能有重金屬、新污染物等其他潛在風險，或將對人體造成不可逆的傷害。

《央視網》此前報道也指，誤吃福壽螺，尤其是加工不徹底的福壽螺時，沒有被殺死的寄生蟲會在人體裏亂鑽，甚至對腦部產生影響，引發嚴重後果。《廣州日報》稱，人食用生的或加熱不徹底的已感染廣州管圓線蟲幼蟲的福壽螺後，嚴重者會出現癱瘓、嗜睡、昏迷等，甚至死亡。