四川24歲女陪母做手術 深夜獨自回家橋邊下車後失聯 家屬急尋人
撰文：林芷瑩
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四川西昌市24歲少女肖蜜，7月15日凌晨從醫院坐的士回家，下車後失聯，其手機被路人撿到，家屬緊急尋人。
《紅星新聞》報道，肖先生介紹，肖蜜是西昌一間酒店的大堂經理，7月14日，女兒帶母親到西昌一醫院求診，母親接受手術治療。15日凌晨，肖蜜獨自乘坐的士回家，凌晨1時半，她在樟木箐鎮大橋附近下車後去向不明，其手機被路人撿到，手機內沒有留下關於失聯的信息。
肖先生稱，女兒失聯時身穿一身黑衣，頭戴黑色帽；失聯前，女兒沒有異常，也沒有心理疾病。
肖先生一家已在網上發布尋人啟事，他和妻子一直寢食難安，徹夜未眠。他介紹，肖蜜失聯後，家屬及救援隊人員沿河道搜尋和打撈，但未發現女兒的蹤跡，也沒有發現有價值的線索。7月16日，他們仍在四處尋找肖蜜，並查看周邊的閉路電視紀錄。
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