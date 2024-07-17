17歲羽毛球選手張志杰猝死　印尼羽協稱「事件處理無結果」再惹議

7月16日，內媒引述印尼媒體消息，在張志杰猝逝2個星期之後，印尼羽協官員表示他們已經放棄等待，撤回對張志傑事件的處理團隊。據了解，自從本月初張志傑猝逝事件以來，張志傑的遺體始終沒有得到妥善安置，一直存放在他去世的醫院中。



7月14日，印尼媒體採訪到印尼羽協的官員，該官員承認他們已經不再等待張志傑家人的決定，已經撤回對張志傑事件的處理團隊。

該印尼官員稱，他們跟中國方面進行了口頭交談，基本上就是說他們最初等到週六，但最終延長到了週日（14日）。所以到14日中午12點為止，他們已經告別了張志傑家人和中國羽協，因為他們有很多事情要做。

印尼官員稱，他們認為他們能夠提供的幫助已經是最大了，如果之後張志傑的遺體需要運回國，他們願意提供幫助並支付航班的費用。而他們已經將他們的決定傳達給了張志傑家人和中國羽協，但張志傑家人和中國羽協沒有回覆他們。醫院方面的醫生告訴記者，張志傑的遺體目前在醫院的冷藏室中，遺體現在仍保存完好。

張志杰暈倒後，在場醫護人員隨即急救。（網上圖片）

報道發出後，許多內地網民表示氣憤，認為印尼羽協推諉塞責。據此前報道，悲劇發生後輿論對賽事主辦方急救機制失能有許多的抨擊。

率先引發質疑的，是主裁判在張志杰倒下後沒有立即喊停比賽，還阻止中國隊教練和日本球員進場查看，示意必須等待賽事組委會的醫療團隊入場。等到醫療團隊進場時，張志杰已倒下一分鐘。

據《雅加達環球報》報道，印尼羽聯發言人布羅托（Broto Happy）7月1日解釋，一切程式均按照世界羽聯規定及指引。「意外發生後，醫療團隊在裁判呼叫後立即急救，這符合國際羽毛球賽事的SOP（標準作業流程）及指南，醫療團隊也按照流程急救。」有中國網民抨擊，單從規則看沒問題，但就人性和危機處理角度而言，「主裁和組委會只能打零分」。