遊樂園商家擅拍小童肖像照後兜售　家長憂引拐子佬注意威脅安全

有家長反映，近日到浙江紹興市的東方山水樂園遊玩時，園內有商家在未經同意的情況下，擅自拍攝其孩子玩水的肖像照，並在主題樂園出口處向他兜售。

家長認為，商戶的行為侵犯其孩子的肖像權，若孩子的肖像照被不法分子看到，或會威脅孩子的人身安全。



家長介紹，近日帶孩子到東方山水樂園「水之王國」玩耍時，發現有人用單反拍攝小朋友們遊泳或玩水槍的照片，起初以為是其他家長為孩子拍照，或有人預約攝影師拍照，就不以為意，直至離開時，才發現孩子的照片被製成相框放在門口出售。

家長反映，近日到浙江紹興市的東方山水樂園遊玩時，發現有人用單反拍攝小朋友們遊泳或玩水槍的照片。（影片截圖）

家長反映，近日到浙江紹興市的東方山水樂園遊玩時，發現有人用單反拍攝小朋友們遊泳或玩水槍的照片。（影片截圖）

家長反映，近日到浙江紹興市的東方山水樂園遊玩時，發現有人用單反拍攝小朋友們遊泳或玩水槍的照片。（影片截圖）

家長陸先生稱，當時走到該主題樂園出口處時，有商家上前推銷其孩子玩水時的個人肖像照，每張要價35元（人民幣，下同），一共有4、5五張，入口處更擺放了展櫃，放有其他孩子玩水的照片，且大多是清晰的近照。

陸先生當下拒絕商家的推銷，要求對方將涉及自己孩子的紙質照片銷毀，並刪除相關照片的電子存檔。

家長離開時，才發現孩子的照片被製成相框放在門口出售。（影片截圖）

家長離開時，才發現孩子的照片被製成相框放在門口出售。（影片截圖）

陸先生稱，商家公開展示孩子的肖像照，若被不法分子看到，可能會威脅孩子的人身安全，「人販子或怎麽樣之類的是不是？萬一這東西的話被不法分子利用是不是，也是可大可小」。雖然工作人員表示會刪除底片，但他認為，已打印的照片不論如何處置都會令人不滿。

家長張女士認為，商家應該事先與家長溝通，征得同意後再拍攝，「本身我們那邊就有活人的照片不能隨便撕掉、燒掉的習俗，感覺有點不吉利，他把我兒子的照片這樣弄，我心裏肯定不舒服的」。

家長反映，近日到浙江紹興市的東方山水樂園遊玩時，發現有人用單反拍攝小朋友們遊泳或玩水槍的照片。（影片截圖）

《澎湃新聞》報遁，7月16日，東方山水樂園相關工作人員稱，園區相關攝影商家此前規定拍照的員工要征求顧客同意後才能拍攝。目前，園方已讓相關商家停業受查，若確實發生違規的情況，將會督促商家整改。

內地律師介紹，根據《民法典》規定，未經本人同意，不得製作、使用、公開他人肖像。因此，在景區拍攝並打印照片等，屬於未經肖像權人同意，製作並使用肖像權人肖像的行為，明顯構成侵權。

律師表示，消費者可拒絕付款並要求刪除照片，並向景區管理部門投訴，或向法院起訴，要求停止侵害、排除妨礙、消除影響、賠禮道歉或賠償損失等。若對方繼續未經許可使用照片，屬於侵犯肖像權行為，可進行民事訴訟。