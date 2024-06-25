湖南女童食麵包噎死　曾向老師求救未獲理會　涉事機構停業受查

6月20日，湖南婁底市有女童在教育機構進食時噎到，她多次向老師示意但未獲理會，最終失救致死。

6月24日，新化縣殯儀館工作人員證實，女童的遺體正存放在殯儀館，尚未火化。



閉路電視畫面顯示，6月20日下午2時48分，身穿黑色衣服的女老師向7名兒童先後分發食物，女童接過後開始食用。

2時49分至50分許，女童食完後多次將手伸向嘴巴內，並有仰頭低頭等動作。

2時50分58秒，女童向前挪動椅子靠近老師；幾秒後，女童再站立向老師求救，她指住自己的嘴巴，並抱住老師的頸部，隨後跪倒在地；老師抱起女童後示意她去喝水，隨後老師起身離開房間。

老師抱起女童後示意她去喝水，隨後老師起身離開房間。（影片截圖）

約3分鐘後，一名白衣工作人員抱着女童出現在閉路電視畫面中，但此時女童已失去意識，全身癱軟，處於窒息狀態。

送到醫院時，女童已停止心跳，瞳孔放大，醫護人員從她喉嚨氣管內夾出大量麵包。據悉，女童出事時身處的教育機構，鄰近有一間醫院，路程僅一分鐘。

《新京報》報道，涉事的是湖南婁底市新化縣三葉草兒童啟智中心。公開資料顯示，該中心成立於2021年，業務範圍是「開展自閉症兒童，智力障礙兒童，聽力言語障礙兒童社會性教育培訓和家庭輔助性教育培訓，承接相關政府購買服務及社會公益活動」。

6月24日，新化縣殘疾人聯合會工作人員稱，聯合會已知曉此事並高度重視，已向上級部門匯報相關情況，相關部門正在調查涉事機構，目前該機構處於暫停營業狀態。

涉事機構負責人稱，目前該中心正積極配合相關部門處理此事，詳情不便透露。新化縣人民政府上渡街道辦事處一工作人員表示，上渡司法所已經介入此事，目前正在調查。