高溫天氣來襲！近日，北京有57歲女子午後帶孩子到戶外活動，回家後中暑，隨後昏迷不醒，送院後確診熱射病，經7小時搶救後，不幸身亡。



綜合內媒報道，該女子6月16日中午帶孩子到戶外活動，回家後出現頭暈、乏力等中暑癥狀，又待在悶熱房間未開冷氣，直到家人「叫不醒」才被發現昏迷，隨後送院。

接診後，北京大學人民醫院醫生表示，女子被送醫後被診斷為熱射病，體溫已高達42℃，多臟器功能衰竭，經過近7小時搶救，於17日淩晨離世。

女子戶外活動回家後中暑昏迷不醒，送院體溫達42℃確診熱射病身亡。（圖 / 北京日報）

熱射病是中暑（Heat stroke）的其中一類病情，由於下視丘溫熱中樞受到障礙，體溫調節機能喪失，產生高度意識障礙，體溫升至40℃以上，不明顯地流汗，皮膚乾燥。

北京大學人民醫院急診科副主任醫師遲騁介紹，中暑分為先兆中暑、輕度中暑、中度中暑與重度中暑4個階段，「及時採取乾預措施，大部分中暑患者是不會發展到熱射病的。 」

高溫天氣來臨，醫生提醒市民謹防中暑，避免高溫午後戶外活動。（圖 / vcg）

遲騁介紹，先兆中暑的主要表現為頭暈、乏力、大汗、口渴等。此後發熱、體溫升高，但無意識轉變，則進入輕度中暑階段。若體溫持續升高至40℃以上，並伴有四肢抽搐、意識障礙，則進入了中重度中暑階段。最嚴重的中暑即熱射病，死亡率高達70%-80%。

中暑時如何處理？

一旦發生中暑，要將病人轉移到陰涼通風處，解開患者衣扣，並通過擦拭、冰敷等措施幫助患者降低體溫。同時，降低室溫，並給患者補充水分。



什麼情況下，中暑需送院治療？

如果患者出現了體溫升高、肢體抽搐或出現嗜睡、認知障礙等意識改變，就要及時送醫救治了。

