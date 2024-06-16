廣東高校課室需掃碼付費開冷氣　學生斥校方吃相難看：趁早倒閉吧

6月15日，有學生反映，在廣東惠州經濟職業技術學院上課時，若要開課室冷氣就必須掃碼付費，一節課堂約收費24元（人民幣，下同），「大家辛辛苦苦來上課，誰還想花冤枉錢去開空調」。



學生反映，大教室內裝有中央空調，但必須要掃碼付費才能開冷氣。收費備忘列明，課室空調自願繳費使用為原則，使用微信掃預付費，支付成功後可開啟電錶用電；預付電費使用完，電錶會強制斷電。

廣東惠州經濟職業技術學院要求，若要開課室冷氣，就必須掃碼付費。（影片截圖）

學生表示，在高溫天氣下，老師、同學們上課時都熱得汗流浹背，「30多度的天，別說我們了，老師講課的時候衣服都是濕的，如果我們付錢開空調的話，根本吃不消」。

他又稱，最主要的是不知道掃碼付款後錢歸誰所有，同學們都不舍得花冤枉錢，「吃相非常難看的學校，趁早倒閉吧」。對此，學校工作人員要求學生向班主任反映事件。

網民睇法：

吹空調都要錢？

交上萬的學費去學校，吹空調要錢，還漲學費

老師交不交？

錢都交給誰了？

一節課45分鐘，24塊，一天8個小時，一個月需要6000電費嗎？

明顯是學校給安裝好了空調但是不負擔使用電費，每個班有個電費儲值卡，可以用集資班費充值電卡，用的時候打開，不用了關閉。

學校負擔不起，那為什麽當初要裝空調呢？沒有空調，那就沒有這個事情了

就是打著交電費的名義蹲賺錢而已

