遊客稱5大4小在阿勒泰入住民宿兩房遭拒　老板：該顧客態度不好

近日，有遊客爆料指自己一行9人到新疆阿勒泰白哈巴村，準備入住所訂民宿的兩間標間，但被老板要求加房才能入住。他認為，一行人中4個是小孩還有兩三歲的孩子，老板禁止入住不合理。不過民宿回應指，平台規定不得超員，又指該顧客態度不好。



涉事遊客拍片表示，一行人原本訂了兩間房，但店主說他們兩大兩小，兩個家庭加個老人，一共9個人，不讓他們住，理由是一間房只能住兩個人，還讓他們去報警，「我們半夜12點來到這裏，非常辛苦，讓我們去報警」。

遊客拍片表示，一行9人被老板要求加房才能入住，認為要求不合理。（瀟湘晨報）

民宿老板回應道，平台規定不得超員入住，該旅客原本入住布爾津，與對方發生不快，才選擇到他家來住，可當他詢問該旅客有幾人時，對方一直不回應，直到淩晨12時去接人時才發現人數多達9人。

老板對此不滿，「我們說九個人兩間房我們實在住不下，要不我們把錢退給你，現在村子里還有房，你自己找房。他不願意就不依不饒打12345投訴我們，我們沒辦法，讓他們看一下房間，我們說真的實在住不下，他又不樂意了。報警了警察讓退錢就完事了，我也理解他，一路奔波勞碌，比較辛苦，他哪怕是態度軟一點，我都會讓他住」。

老板又指，這種窩囊錢他不想賺，自己事件中還虧了1000多元人民幣，「我都控房控到12點了，我本來可以滿房的。平台的規定就是一個標間住2個大人，最多帶1個小孩，他是五個大人，四個比我還高的小孩，當然不行。我們是做慈善的嗎，我們民宿這幾年確實不好做，當然我們在服務上是要去提高的，只要他合理合法合規，我是不能拒絕的，但是（拒絕）超員入住是平台給我們商家的唯一權利」。

周三（17日），多間預訂平台回應內媒查詢，其中，去哪兒客服表示，一般雙床為2人入住，單床看酒店的具體規則，並指房型的入住人數是由酒店來規定。攜程客服表示，平台上標注的入住人數由平台與酒店協商後所定，但只能作參考，具體實際人數需聯繫酒店進行核實確認，如果想一家人住的話也可與酒店進行溝通協商。

而阿勒泰市區以及白哈巴村數家酒店及民宿的工作人員均表示，一般不會因人數問題拒絕遊客入住，除非損害房間用具和刻意為難他們。