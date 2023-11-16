東極島住客被要求早上9點退房惹議　民宿老闆自訂行規是否合法？

浙江舟山市東極島的民宿、酒店，近日因「9點退房，12點入住」的默認行規被住客們罵上熱搜榜，甚至表示「早知道我絕對不會來」。不過，有民宿老闆無奈解釋，他們是要配合東極島的船期才定下此行規。



東極島位於舟山群島東側，島上有古樸的漁家風情，可以看日出、品海鮮、玩海釣，適合與親友度假旅遊。然而，有遊客在網上質疑島上民宿和酒店要早上9時退房的行規，「對於我這種愛睡懶覺的人太痛苦了。第二天晚一點退房阿姨就會來催。價格還貴，一晚上超400元」。

東極島位於舟山群島東側，島上有古樸的漁家風情，可以看日出、品海鮮、玩海釣。（上游新聞）

曾到東極島的遊客表示，出外旅遊並不想做「特種兵」，最希望能睡到自然醒，但看完日出因為「9點退房」的規定而不能很好補覺，在向房東要求延遲退房後被以「民宿後續預定已滿房」為由拒絕，「作為服務業，還是應該把顧客感受放在第一位」。

在攜程、美團等平台上搜索東極島民宿商家頁面內，幾乎都標注退房時間為9時前。對於遊客們的質疑，民宿老闆在表示理解的同時，也表示了無奈和委屈。

有民宿老闆解釋，「9點退房」的規定是因為東極島太偏遠，要配合船期，且都有清晰標明入住與退房時間，遊客入住時也會再次提醒。據悉，以11月中上旬前往東極島的輪渡班次為例，從朱家尖蜈蚣峙碼頭到廟子湖碼頭，只有上午8時10分和中午12時10分兩個班次，約2小時船程，當天最早登島的遊客將於上午10時左右抵達。

民宿老闆表示，東極島人手少、事情多，還提供去碼頭免費接送遊客的服務，有時真忙不過來，「9點退房」的規定已經最大限度平衡各方需求，希望保證登島遊客可以盡快入住酒店休息，目前基本上可以保證客人即到即住；只要房間未訂滿，他會滿足遊客延遲退房要求。

有民宿老闆稱，他們清晰標明了入住與退房時間，遊客入住時也會再次提醒，並解釋定下「9點退房」的規定 是為了要配合東極島的船期。（上游新聞）

目前，中國法律和相關行業標準並無針對民宿、酒店入住及退房時間的明確規定，但多數都按照國際慣例執行，下午2時後入住，次日中午12時之前退房。

浙大城市學院文化和旅遊法治研究中心執行主任胡斌表示，情況特殊的民宿與酒店可在明確告知遊客的基礎上自行決定入住與退房時間。他認為，地方政府或相關行業協會可牽頭制定相應準則，建立糾紛發生時的快速反應、調解機制，在最大程度上消除遊客顧慮，保障消費者權益。