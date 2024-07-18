繼「愛因斯坦的腦子」後　「好運噴霧」等虛擬產品在內地熱銷

內地網購平台近年來出現虛擬娛樂新玩法，例如一些網店此前推出從0.01元到1元（人民幣．下同）不等的價格出售虛擬「愛因斯坦的腦子」，名為可以智商＋1，實際為一種虛擬消遣聊天模式，並不會真的發貨。近期，繼「愛因斯坦的腦子」後，以「好運噴霧」、「高分噴霧」、「心眼子」為代表的商品在網絡熱銷，單份售價從幾分錢到幾元錢不等，一些店鋪月銷量超過5萬件，復購率超57%。專家表示，這些看似開玩笑的無厘頭產品能在市場上火爆，其背後反映的是部分消費者對情緒價值的需求，同時也提醒平台對商品的監管不能缺位。



買家李先生近期正在找工作，為了一場面試，他在網上花了幾毛錢買了「好運噴霧」，希望能有個好運氣，「之前在網上看不少人花了幾毛錢買了個『愛因斯坦的腦子』，祈禱自己能變聰明。現在又出了個『好運噴霧』，不知道是不是真的能靈驗」。

據了解，「好運噴霧」是一款無需物流發貨的虛擬產品，網購平台客服表示，其為一種情緒產品，主要為了「博君一笑」，顧客可能會從中獲得心理安慰或滿足感。與普通的實物噴霧不同，這份電子「好運噴霧」實際上是一篇小作文，通篇為激勵性的話語，如「好運噴霧象徵著希望和機遇，願它為你打開一扇扇通往成功的大門……」商家又表示，若有一點點不喜歡，可直接申請退款。

「好運噴霧」介紹。（極目新聞）

「好運噴霧」客戶群體主要是年輕人。（極目新聞）

除了「好運噴霧」外，其他能提供情緒價值的虛擬商品還包括「考試智商+100」、「高考包過噴霧」、「心想事成噴霧」、「拍下發送奧特曼」等等，售價從幾毛錢到幾元錢不等，若超過0.5元，還可獲得客服的娛樂聊天服務。有商家透露，客戶群體主要是年輕人，今年中考、高考時，他可月入數萬元。另外，還有年輕人分手後選擇下單一份「失戀陪伴」，以收到陌生人的安慰和開導，還有下單「罵醒戀愛腦」服務等。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示，這些無厘頭產品雖然無法提供實際效用，但價格不高，對消費者來說是一種低成本的情緒消費。不過他也指出，目前法律法規並沒有明確針對這類情緒虛擬商品的規範，但規則仍不能缺失。河南澤槿律師事務所主任付建則認為，商家仍需要保障消費者的知情權以及遵循相關法律規定，並需要注重對他人形象以及商標的維護等，「如果商家在宣傳時誇大其詞，聲稱產品具有實際功效，則可能構成虛假宣傳，違反相關法律法規」。