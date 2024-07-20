｢不花錢就是狗屁！｣　天津導遊強制威脅遊客購物　當局擬罰款3萬

「花錢就是上帝，不花錢就是狗屁！」天津一名導遊強制遊客消費的影片引發熱議，期間不僅言語不堪入耳，更威脅「不買東西就走不了」。對此，天津市文化和旅遊局回應稱，涉事導遊是無證導遊，擬對其頂格處3萬元（人民幣，下同）罰款。



天津一名導遊強制遊客消費的影片引發熱議。（影片截圖）

近日，天津一名導遊因嫌團友購物金額太少，而展開一番言語攻擊。網傳影片顯示，該導遊氣急敗壞地在巴士內大喊，「這不就相當於白嫖我嗎，都是這麼大年紀的人了，不知道怎麼回事啊？一車52個人買了900塊錢，我賠都賠死了。」、「這麽熱的天我帶着你們出去玩，你們一路玩回來都說我講得好，這樣欺負我一個小姑娘合適嗎？」

該導遊又繼續諷刺團友不購物的行為十分丟臉，「你花錢你叫上帝，你不花錢就是狗屁！你們今天不買東西咱走不了，沒買東西的現在還得給我下來，什麼時候買到1000多塊，買到2000了，你們再走。」

影片在網絡瘋傳後引發熱議：

「自己旅遊不就行了，何必要跟團呢？」

「低價團基本就是購物團，穿梭購物，順便到景區看一下。」

「我很不解，同樣的事出一次，不知道會被舉報，出兩次，僥幸拼一把也說不好。」

「導遊素質參差不齊，這種惡劣行為真的讓人失望，希望加強導遊管理和培訓，保障遊客權益。」

「幾年前去桂林旅遊也是這樣，如果沒有在導遊指定的地方購物，大中午的鎖車門不准旅遊者下車吃飯！」



天津市文化和旅遊局稱，涉事導遊是無證導遊，擬對其頂格處3萬元人民幣罰款。（天津市文化和旅遊局）

周五（19日），天津市文化和旅遊局對事件發布情況通報稱，經查，相關旅遊團隊7月16日在山西太原由當地旅行社組團出發，行程為北戴河、天津四日遊，為旅遊團提供在津導遊服務，其導遊證因有效期滿未申請換發，已於2023年9月9日被注銷，屬無證導遊。

通報續指，7月19日10時30分左右，該旅遊團在天津旅遊行程中，鄧某言辭失當、態度惡劣，存在脅迫旅行者消費行為，引發遊客不滿。根據《導遊人員管理條例》相關規定，天津市文旅局依法責令涉事導遊改正違法行為，擬對其頂格處3萬元罰款，並沒收違法所得。處罰決定將在有關法定程序終了後作出。