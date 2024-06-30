女大生KTV遭學校領導強吻後自拍舉報　輔導員曾勸告：當被狗舔了

湖南一名女大生舉報稱遭大學的陳姓黨總支書記性騷擾。控訴陳男在凌晨將其約至KTV，對其牽手親臉。女大生事後還被其他輔導員勸告「就當被狗舔了一下」，讓她忍無可忍，決定出面發聲。



女大生舉報湖南涉外經濟學院音樂學院黨總支書記陳志明性騷擾。（微博@頭條新聞）

綜合《頭條新聞》等內媒，一名自稱大四生的女網友，本月13日發布一段實名舉報影片。畫面中女學生拿著身分證，對著鏡頭控訴自己遭到湖南涉外經濟學院音樂學院黨總支書記陳志明性騷擾。

據女學生所述，陳志明以可以留校實習輔導員為誘餌，在今年4月28日凌晨邀請她去KTV。女學生控訴，陳志明和其他老師進包廂時自帶了酒水，並不斷向她和同行的女同學勸酒，陳志明過程中突然牽住她的手並親了她的臉。礙於對方的身份，她當下不敢發火，只能找了藉口與同伴離開。

湖南涉外經濟學院音樂學院黨總支書記陳志明。（湖南涉外經濟學院音樂學院網站）

幾天後，陳志明又在凌晨，以「其他老師要找她」的名義約女學生出門，這次她直接拒絕了。

女學生事後找其他輔導員說明情況時，對方竟勸她，不要鑽牛角尖，「就當被狗舔了一下」。女學生爆料，她還聽說有其他女輔導員也舉報過陳志明，但對他沒有造成任何影響。

女學生說，自己「不會忍氣吞聲，不然他會禍害更多女生」。

女學生在4月28日凌晨被叫去KTV。（抖音）

根據《九派新聞》，該名女大生27日表示，陳志明和當晚在KTV的另外3名老師都被處分。據其提供的一份處分決定顯示，陳志明被撤職，其餘3名老師分別被給予嚴重警告處分及黨內警告處分。

處分書稱，陳志明等4名學校黨員領導幹部、教師，在工作日凌晨約學生唱歌、喝酒，並接受學生為應當由本人支付的費用買單，對己要求不嚴、作風散漫，有違學校規章制度，有違師德師風，違反中央八項規定，違反生活紀律、廉潔紀律。決定給予陳志明撤銷黨內職務處分；給予尹某某、吳某、肖某某黨內嚴重警告處分。另據了解，陳志明和尹某某的行政職務也被撤銷。

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