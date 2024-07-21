孕媽驗出胎兒有超雄綜合症　十幾萬網民勸墮胎　專家否認惡魔基因

據內媒《九派新聞》報道，近日有一名胎齡近7個月的孕婦發布影片詢問，產檢出「超雄綜合症」是否要打掉孩子，十幾萬網友留言勸其打胎。



7月20日，該名準媽媽表示已終止妊娠，但同時，她也希望網民不要再妖魔化超雄綜合症。《上遊新聞》報道，有產前診斷中心的醫生表示，「超雄綜合症犯罪率高」是誤解。



該名孕婦。（當事人抖音賬戶）

產檢單。（當事人抖音賬戶）

《九派新聞》報道，7月14日，四川有一名胎齡近7個月的孕婦指，她在羊水穿刺檢查時，發現自己的孩子樣本Y染色體數目增多，推測為XY與XYY嵌合，即俗稱的「超雄綜合症」。

超雄綜合症是「天生壞種」基因？

據《羊城晚報》報道，2023年年底内地熱映的電影《涉過憤怒的海》裏，男主角是一個殺人犯，而其患有 「超雄綜合症」的設定讓這一鮮為人知的醫學術語登上熱搜。早前，韓國育兒綜藝《我金子般的孩子》節目中，患有超雄綜合症的男孩金子脾氣暴躁，經常毆打母親，會拔下自己的眉毛吃掉等行為，也讓很多人第一次注意到XYY人群。

電影《涉過憤怒的海》。（官方微博）

故而四川孕媽的這份產檢報告發出後，不少網友紛紛留言勸她把孩子打掉：「建議引產吧，我也是懷了一個超雄寶寶，5個多月查出來的，我已經引產了」「我特意查了個新聞，給他一個超雄綜合症，他能從18歲一直反覆入獄到56歲」「超雄拖累的不是只有一家，還有別人家」。

但也有網民評論提出反對意見，「從基因這麼科學的層面，沒有這麼板上釘釘，目前沒有任何證據證明XYY就會導致犯罪，或更高的犯罪幾率。」「這只是一種病不等同於犯罪分子，還沒生下來呢，就假定對社會有害了？」。

當事人已終止妊娠。（當事人抖音賬戶）

面對十幾萬網友的「勸打」建議，7月20日中午，該名孕婦回應指，糾結一個多月後，再結合自身普通家庭的情況、考慮到孩子出生後的種種不確定因素，已簽訂終止妊娠書。

同時，她也希望網民不要再妖魔化超雄綜合症，表示「失去孩子是一件很心痛的事」。20日當晚11時許，當事人的家屬稱孕婦已平安做完終止妊娠手術。

當事人已終止妊娠。（當事人抖音賬戶）

當事人已終止妊娠。（當事人抖音賬戶）

「超雄綜合症犯罪率高」是誤解

據《上遊新聞》報道，重慶某公立三甲醫院產前診斷中心的蔣醫生表示，XYY超雄綜合症在性染色體異常人群中屬於佔比較多的一種類型。

產檢單中曾提到：「檢測到樣本Y染色體數目偏多，推測為XY與XYY嵌合」，有網民猜測：「嵌合是不是懷的雙胞胎，一個把另一個吃了」？

蔣醫生表示，報告單說的不是胎兒體內有雙胞胎，更不是一個胎兒吃了另外一個胎兒，而是說這個胎兒身上存在兩套染色體系統。四川這個孕婦的寶寶是男寶寶和超雄綜合症的嵌合，這沒什麼恐怖的，這屬於遺傳學的自然現象。

四川華西婦產兒童醫院。（當事人抖音賬戶）

四川省婦幼保健院。（當事人抖音賬戶）

她表示，超雄綜合症人群犯罪率很高是一種誤解，之前國外在上個世紀60年代，對一些犯罪人群進行了檢測，發現有部份超雄綜合症人群高於正常人群，這個採樣是有人群偏差的。

她表示，超雄綜合症寶寶的智力處於正常人水平，但IQ指數可能會比男性同胞低10-15個分值。至於暴力傾向方面，從目前人群的大樣本量來看，超雄綜合症只是稍微增加了輕微的一點點精神、情感障礙風險，比如自閉症等，但這些都是輕微增加，概率很低。這類胎兒從人類遺傳學角度來說可以融入社會，風險不會明顯增高。