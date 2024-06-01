泰國殺妻斂財案｜墮崖孕婦時隔五年宣布懷孕：謝謝寶貝回我身邊

2019年，懷孕3個月的王暖暖在泰國烏汶帕登國家公園遊玩時，被丈夫推落34米高的懸崖，幸被遊客發現才救回一命。王女士全身重傷骨折，最終被迫流產，醫生更曾指王女士或終身癱瘓。幸經過3年康復治療，王女士終能再次站起來。王暖暖的丈夫近日在該案三審被判處有期徒刑33年零4個月。



離奇又殘忍的劇情被改編成電影《消失的她》，2023年上映，票房突破35億。今年5月，王暖暖則在直播中透露好消息稱自己時隔五年又懷孕了。她說道，「1882個日夜，親愛的寶貝，謝謝你！再次回到我身邊，明年的兒童節，媽媽會牽起你稚嫩的小手，帶你看山海，聽鳥鳴，那一定會很幸福！」，有網民詢問孩子的生父是誰，她則回應，「我跟葉海洋做出一樣的選擇」，似乎暗示是做試管嬰兒。



泰國殺妻斂財｜孕婦遭推落崖1年後自述痛苦經歷：仿如從地獄回來

王暖暖是江蘇南京人，2015年辭工隻身到曼谷生活。2017年，她在泰國曼谷一聚會上認識俞某冬，之後被對方瘋狂追求，他們很快步入了婚姻殿堂。

但這一切都是俞某冬的蓄謀。他聽聞王暖暖在泰國做生意，資產多且單身，於是策劃了二人在聚會上邂逅。婚後，俞某冬一改之前偽裝的「好好先生」形象，更經常賭博且欠有外債。

為維繫家庭，王暖暖不斷幫丈夫償還賭債。2019年3月，王暖暖剛懷孕，俞某冬再次表示欠下200萬賭債，她只同意幫忙償還一半。不久後，俞某冬幫王暖暖購買一份保險，受益人是他。

2019年6月9日，俞某冬帶王暖暖去烏汶帕登國家公園看日出。時至今日，王暖暖仍清楚記得丈夫從背後環抱着她，在耳邊輕聲說道「你去死吧」，然後將她推下懸崖，幸被一位迷路的遊客發現才得以生還。

當時，王暖暖全身有17處骨折，眼睛險失明。雖然墮崖後能保住胎兒，但因為用藥治療令胎兒發育異常，最終在懷孕5個半月時引產。經過3年多的醫療康復和手術，今年3月，王暖暖終於可以站立行走。

狠男被判刑33年 墮崖孕婦仍希望大眾相信愛情

2023年6月，該案三審宣判，泰國最高法院審理認為，被告人構成蓄意殺人未遂，應當判處無期徒刑，但鑒於被告人在庭審過程中配合法庭調查，予以減輕處罰，最終判處被告人俞某冬有期徒刑33年零4個月。

《消失的她》上映後，王暖暖掙扎許久才決定到戲院觀看電影，但類似的情節讓她回憶起躺在崖底時的絕望，電影中出現的超聲波報告，更讓她想起未能出生的孩子。但她當時也稱，「鼓勵大家相信愛情。」

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近日，王暖暖在微博宣布懷孕的消息，她寫道，「我也沒有想到會再次擁有奇蹟，我只記得孩子走的那一天，我的心也空了一大塊。時隔五年，1882個日夜，親愛的寶貝，謝謝你！再次回到我身邊，明年的兒童節，媽媽會牽起你稚嫩的小手，帶你看山海，聽鳥鳴，那一定會很幸福！」

許多網民也給予她祝福。據她此前透露，她做出跟葉海洋一樣的選擇，疑似是暗示孩子是試管嬰兒。

據此前報道，內地35歲女CEO葉海洋， 2017年、2021年，在國外先後購買精子誕下2名混血女兒，2023年9月她又遠赴美國為女兒們添弟弟，網民亦紛紛祝她「求子順利」。