武漢阿婆被呃走價值73萬金條　騙徒得手後竟催她趕緊報警

《長江日報》報道，近日，湖北武漢一位74歲阿婆被騙走價值73萬元（人民幣，下同）的金條，但誰知騙徒反叫她趕緊報警。當地警方推測，一名騙徒疑似上門取金條後將金條丟失，團夥其餘成員懷疑其「私吞」，所以故意報復讓阿婆報警。



田婆婆被騙走的金條。（湖北省反詐中心視頻號）

犯事男子指認金條。（湖北省反詐中心視頻號）

騙走阿婆金條 騙子反催她報警

7月2日，湖北武漢74歲的田婆婆（化名）報警指自己上當了。起因是曾接到「外地警方」來電，稱她成了「嫌疑犯」需要做財產公證。之後田婆婆去銀行購買3塊金條，價值73.3萬元。

同日，一位陌生男子自稱「公證員」到田婆婆家取走金條。惟當晚，「外地警方」突然又聯繫田婆婆稱，「金條沒了，你趕緊報警。」

男子被警方抓獲。（影片截圖）

疑似內訌反叫受害人報警

田婆婆報警之後，當地警方拘捕了取金條的男子林某。但林某卻交代說，他把金條弄丟了。

據警方介紹，林某7月2日住在某酒店時，因房間漏水而換房，將3塊金條遺留在漏水的房間內。後來，酒店職員收拾房間時意外發現遺失在角落的金條，因不知失主身份，將金條暫時放在前台保存。

男子被警方拘捕。（影片截圖）

據警方推測，「外地警方」在得手後依然讓田婆婆報警，原因應是林某意外遺失金條後，詐騙團夥上下線成員之間互相不信任，對方懷疑林某「私吞」金條的故意報復之舉。

目前， 林某已被警方依法刑事拘留，其他團夥成員目前仍在追捕中。