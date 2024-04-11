外賣員連續3年住15元一晚旅館　日做12小時！冀儲錢返鄉做生意

不斷飆升的樓價，讓買樓成為許多年輕人遙不可及的夢想。



不過大陸一名外送員，卻連房租都省下，每天住在一晚15元人民幣的旅館，希望存錢回家做生意。

點圖放大看看他的住處及有關訪問：

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31歲的鄧程貴，3年前從湖南益陽到長沙打拼，從事送外賣的工作。

在此期間，他一直住在一間名為「舒雅賓館」的旅館內，一晚15元人民幣小房間，就是他勞累一天後的休憩港灣。

不過一晚15元人民幣的租房，當然稱不上寬敞舒適，一張床舖就已經佔去房間大部分面積，生活用品只能堆積在床尾簡陋的架子上，不過對鄧程貴來說，這些都不是問題。

鄧程貴透露，自己每天11點起床出門工作，到晚上10點半返「家」休息，房間只是用來睡覺，住在旅館有人幫忙打掃，可以讓他省去更多時間，外出工作賺錢。

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更難能可貴的是，在長沙這樣的城市，依然有這種低價旅館，提供手頭不寬裕或是想省錢的人們落腳歇息，目前在「舒雅賓館」內，標準單人房一晚價格都落在60元人民幣，但老闆娘仍保留幾間開業時設立的15元人民幣小房間，展現真誠善意。

如今，鄧程貴一天可以有200多元人民幣的收入，未來他計畫回到老家，並用現在存到的錢做生意。

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