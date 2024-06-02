湖北女凌晨買刀跳河輕生　外賣員折返救回一命

5月30日，美團外賣有外賣員因為一單蹊蹺的訂單，及時趕到現場，救回一名跳河輕生的女子。



《極目新聞》報道，5月30日凌晨2時，湖北外賣員魏欽接到一張送往利川市清江河邊的訂單。送達時，他並未仔細觀察包裝袋內的物品，只發現收貨女子情緒低落，不斷哭泣。由於還有訂單等待配送、即將超時，魏欽便匆匆趕往下一個訂單的目的地。

不過，魏欽愈發覺得不妥，便停車查看該女子的訂單物品，「凌晨兩點，又是在河邊，一個女孩子點了一瓶白酒、一盒刀片，當時我就有不好的預感」。魏欽連忙在外賣員的聊天群組中呼籲附近的外賣員盡快前去查看，以免發生不測。送完第二單外賣後，他也連忙折返回清江河邊。

魏欽在外賣員的聊天群組中發布求援信息。（極目新聞）

魏欽的同事楊鳳明得悉後立即趕到現場，卻發現該名女子已經跳入河中並游到河中央，其同伴在岸邊不斷呼喚，試圖勸其上岸，呼喚無果後，其同伴立即跳入水中營救。

由於河水流速太快，其同伴幾經掙扎都未能將輕生女子拖拽上岸。楊鳳明與剛剛趕到現場的魏欽立即跑向河邊協助救人，「當時現場漆黑一片，又下著雨，河水又急，她的同伴跳下去後也不太拖得動。我們是兩個人在岸上拖，她在水裏面推，費了好大的勁才把女子救了起來」。

雨過天晴後，魏欽和楊鳳明再次來到救人的河邊，把空酒瓶和刀片等垃圾帶走。（極目新聞）

成功營救輕生女子上岸後，魏欽立即撥打120，並與楊鳳明一邊安撫女子的情緒，一邊等待救護車到場，將她送上救護車後，兩人才放心離開。楊鳳明表示，「不去幫一幫，我就有點對不起自己的良心」。