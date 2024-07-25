山東理大教師扮未婚騙高中生　未成年女事主出開房錢還送奢侈品

7月22日，有一名女高中生露露（化名）在網絡發帖舉報山東理工大學教師曹悅，指該男子謊稱未婚與露露戀愛並發生關係。今（25日）早，校方發布通告指曹某違反職業道德屬實，將與其解除教師聘用合同。



曹悅相片。（網絡圖片）

曹悅相片。（網絡圖片）

內媒《界面新聞》報道，事主露露（化名）指，她在高一的時候認識曹悅，曹悅謊稱自己28歲未婚，並自稱「李悅」。露露17歲時二人確立了戀愛關係，期間兩次開房的錢是露露付的，露露還給其送過奢侈品皮帶和香煙，以及很多保健品。

某日露露在學校官網發現了曹悅的真實履歷，才得知此人已經結婚十幾年。露露表示，事件對其學業和心理有很大影響，至今都未回學校。她還提到，有不少女孩同樣遭該名老師欺騙，目前已知加上露露共有7人受騙，其中有部份未成年。

受騙者並非露露一人。（網絡截圖）

曹悅相片。（網絡截圖）

今（25日）早，校方發布通告指曹某違反職業道德屬實，將開除其黨籍處分，撤銷行政職務，解除教師聘用合同，並將問題綫索依法反映給司法機關。