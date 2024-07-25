河南一地招文物保護員年薪2400元　網民質疑要倒貼返工　官方解畫

河南開封市順河回族區文旅局，近日以年薪2400元（人民幣，下同）招聘文物保護員，且食宿自理。有網民認為受聘者要「倒貼」上班，又質疑是文旅局打錯價格。



招聘公告顯示，順河回族區文化和旅遊局本次計劃招聘20名文物保護員，工作職責為負責轄區文物保護單位安全管理工作，其中列明從事文物工作的退休幹部、文物保護單位工作人員、退役軍人優先聘用。報名時間為7月16日至7月18日，目前已截止報名。

河南開封市順河回族區文旅局，以年薪2400元招聘文物保護員。（紅星新聞）

事件引起網民熱議，有人表示「一年不賺錢，還得倒貼錢？」、「這一年2400元誰去啊，還食宿自理」，「2400/ 一年，你確定招的是文物保護員？」

《經視直播》報道，順河回族區文化和旅遊局工作人員介紹，文物保護員年薪確實是2400元，沒有打錯，因為是兼職，受聘者每月只需在所分管的文保單位巡查2至3次，每月只需佔用大概2、3天。

5月20日，考古人員在武王墩考古實驗室觀看文物細節。（新華社）

工作人員介紹，文物保護員主要是檢查類似故居、宅院等不可移動的文物，觀察建築是否有損壞，文物本身例如房體、柱之類有沒有裂紋；若發現異狀，文物保護員要及時上報和做好登記等工作。

工作人員稱，文物檢查一個月不低於兩次，巡查時長一般是半天到一天，月薪200元，自行安排巡查的時間即可。受聘者需簽訂勞動合約，首次聘用期為一年，合約期滿後，根據崗位變化情況及考核結果，擇優續聘。目前，20名文物保護員已經招聘完畢。