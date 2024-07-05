9999元即可購圓明園銅馬首？　長者直播間花數十萬購假古董冀暴富

內地珠寶文玩直播火熱，但有部份賬號以「高價回收或參與拍賣」的說辭誘導中老年人瘋狂下單。有長者下單超過400次，為此花費幾十萬元（人民幣，下同）甚至不惜借錢購買。

受害者家屬稱，長者深信不疑主播編織的虛假世界，被撿漏、家族幫派內鬥，需要觀眾暫時守護珠寶古董、免落入奸人手中等話術所蠱惑；在維權過程中，他們曾向平台舉報申訴、向相關監管部門反饋或報警，但進展緩慢。



《藍鯨新聞》報道，有網民發文稱，其父在某直播間花了9999元購買圓明園十二生肖獸首銅像之一的馬首。實際上，圓明園馬首銅像已於2019年正式歸藏中國國家文物局。

但在主播描繪中，這類標價數千上萬元的藏品將來可以拍賣到幾百萬甚至上千萬元，有幸買到將會徹底改變生活現狀。

圓明園馬首銅像回歸展。（微博@環球時報）

高價回收誘導下單 直播間一夜進賬幾十萬

在某些文玩直播間，主播會暗示藏品價值高昂、有許多名人權貴求之不得，因為情義才分享給觀眾，需要觀眾保密。

而實際上，主播稱「最後一件」的大師遺作，頁面顯示共有16件，但仍在數秒內便售罄下架。這場平均觀看人數僅140多人的直播間，最高銷量25萬元。

據介紹，此類直播間常見的「撿漏價大師遺作」基本是貼畫瓷器，主播自詡的大師後人身份多半也值得推敲，甚至還會有一些名人配合部份賬號拍影片，藉此提高可信度。

老人代博物館保管的藏品。（藍鯨新聞）

某直播間觀眾正在刷屏保密二字。（藍鯨新聞）

直播間賣的珠寶文玩標價從數百到上萬元不等，而受騙的則是略有積蓄的中老年人。據報道，有老人「入坑」時間長達7年、下單次數超過400次，為此花費幾十萬元甚至借錢下單的也不在少數。

主播們的粉絲基本維持在數百到幾千之間，因為怕粉絲多影響大被封號。但即便是兩三百人的直播間，兩小時直播也能淨賺5至6萬。據悉，一幅批發價40、50元的字畫，在直播間至少可以賣到499元，翻價約十倍。

以為撿漏卻墮騙局 精心編織的洗腦謊言

促使直播間觀眾下單的核心邏輯在於撿漏。主播的話術包括且不限於被境外勢力追殺、家族幫派內鬥、重建博物館沒有地方存放藏品等，因此需要觀眾暫時守護珍貴的珠寶古董，否則藏品可能會落入奸人之手。

主播們會向觀眾許下承諾，包括高價回收、參與某某家族舉辦的拍賣會、放進博物館收租金、用古董換取位於北京的醫療教育就業資源及VIP服務等。為連續詐騙，有些主播還會僱人上演「藏品回收」的戲碼以安撫人心。

參與拍賣會的入場券往往是一些價值數千元的工藝品，有長者在數月時間裏連續購買了26塊標價1999元的乾坤璧，花了5萬元。

乾坤璧的材質顯示為琉璃。（藍鯨新聞）

為規避平台監管和後期維權，直播間還會在左上角註明「虛構劇情」「劇情演繹」等字眼試圖免責。有受訪子女稱：「告訴我爸是演戲了，他還會覺得主播是善良的人，實在是被洗腦太深。」

左圖中的車隊和黑衣人「準備下鄉回收藏品」均有「虛構劇情」標識。（藍鯨新聞）

平台治理漫長 受害者維權難

受害者子女是目前維權的主力，多數人都嘗試過向平台舉報申訴、反饋給相關監管部門或者報警，但進展緩慢。據透露，有時商家迫於壓力會同意退款，但買家也要承擔高至千元的快遞費和手續費。若商家「走佬」且沒有剩餘的保證金，受害者則難以取回退款。

有短視頻平台方回應稱，對存在這類違規行為的商家，平台會依據情況採取下架商品、禁止直播、封禁賬號等措施。知情人士補充稱，難點在於這些號會死而復生，平台治理是一個漫長的過程。

主播暗示收藏價值高。（藍鯨新聞）

業内人士表示，對於真心想挑選珠寶文玩的人而言，這一行可能無漏可撿，且行業鑑賞門檻較高，需要大量知識，看不懂器物又看不懂人，最後還不會分析就很容易掉坑。