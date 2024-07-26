上海「中藥雪糕」可加人參、冬蟲夏草賣斷貨　網民卻怒批偽養生？

近日，有網民發現上海一間新開的雪糕店售賣中藥雪糕，部份熱門口味更一度售罄，其中120克的雪糕售價38元（人民幣，下同），150克的雪糕則售價45元。不過，中藥雪糕引發網民熱議，有人怒批其偽養生、侮辱中醫。



店家的宣傳圖片。（小紅書）

店內有多款「養生」雪糕。（網絡圖片）

店員坦言無中藥功效

據《讀秒財經》 報道，有店員介紹，的確會在雪糕裏放中藥，並稱這是一個新中式草本的概念，藥食同源的結合，口味有薄荷西瓜霜、山楂佛手柑、川貝枇杷膏等。

該中藥雪糕還可另加配料，其中東北長白山人參每份12元，冬蟲夏草每份18元。雖然雪糕配方、配料均是中藥材，但店員表示，該雪糕並無中藥功效，「雖然我們有加一些草本的東西進去。可是如果說要達到像中藥這樣的一個功用，我覺得是沒有的」。

雪糕店內放有百子櫃。（網絡圖片）

店員介紹，雪糕裏放中藥是藥食同源的結合。（影片截圖）

《第一財經日報》報道指，有消費者表示，對其新奇體驗與健康屬性的認可是購買的主要原因。

雖然中藥雪糕看似養生，但不少網民痛批生冷食物實際上與中醫理念相悖：

「信中醫的人不是都不吃冷飲嗎？中藥雪糕不是跟中醫養生理念衝突了嗎？」

「了解中醫的人，不會吃冷飲的！」

「中醫對冷寒和甜食都很忌諱的啊。」

「雪糕刺客？？哦，有中藥，那不是了。」

「這些消費者真的不是請的演員麼。」

「這是在侮辱中醫藥學！」

「偽養生概念，冰飲加上中藥材就是噱頭，不如一杯熱水」

