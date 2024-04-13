深圳M191巴士有雪櫃可以買雪糕吃？內地網民：建議夏天全國推廣

近日有網友曬圖稱深圳的M191路公車上，新增了雪櫃。雪櫃裡有各式凍飲、雪糕和水售賣，在炎炎夏日滿足乘客的需求。許多內地網民也呼籲自己的城市巴士推出相關的服務。



據了解，深圳巴士M191路，線路起於寶安客運中心站，途經深圳大學、世界之窗、錦繡中華、市民廣場、賽格廣場、地王大廈、梧桐山、鹽田港、東部華僑城、大梅沙等標誌性地點，止於大梅沙公車總站。

M191路全長60公里，車程兩個小時，是一趟穿越深圳東西的「長途公車」。因此，對有需要的市民而言如果能在車上買到水和飲料，還不用支付高價，是一項便利乘客的貼心的服務。

另外，深圳公車日前分批推出了便民早餐服務，方便通勤族一早的時候可以通過網絡預約套餐，早餐均由深巴食堂當天製作、當天配送，乘客就能吃飽後才開啟新的一天。目前，可享此服務的第一批線路為F34B線、F35B線、F55線、F249線、F249C線、F325線、F484線，服務已於4月8日正式上線，乘客需提前一天預訂早餐（22:00截止），在次日乘坐公車時就可以憑取餐碼在車內取餐。

深圳公車日前分批推出了便民早餐服務。（深圳發布）

廣州推出自動駕駛「寶寶巴士」

據悉，廣州巴士集團有5條自動駕駛便民線，已正式進入示範應用，未來還將開放3條自動駕駛線路試運行。由於一台車限載6人，巴士迷你的外型也被暱稱為「寶寶巴士」。

正式示範應用的線路包括生物島1線、生物島2線、知識城雍景灣便民線、廣州塔路線、琶洲環線、除了上述5條自動駕駛便民線外，還將開放BRT夏園站—BRT文園站（地鐵雙崗站）之間的自動駕駛巴士試運行；生物島1線、生物島2線的、夜班線路預約出行。

東莞推出隨叫隨到的「網約巴士」

值得一提的是，東莞在2022年年底推出「隨需公車」（又稱網約巴士）試點運行，通過預約出行、站點招手即停的營運方式，為市民提供便捷服務，實現了起始點乘客和中途上車乘客點到點一站式直達，無需換乘。

東莞在2022年年底推出「隨需公車」（又稱網約巴士）試點運行，通過預約出行、站點招手即停的營運方式，為市民提供便捷服務。（深圳發布）

2023年底，東莞隨需公車的升級品牌「小青鳥」網約巴士也已正式上線，更加的高效便捷，全部採用最新投用的，適老化微型巴士，方便了老年人和特殊人群的上下車。