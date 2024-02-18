移台港星買雪糕聽香港遊客驚嘆「大杯又便宜」：在台灣生活真幸福

香港男星張啟樂自2020年赴台發展，漸漸在台灣落地生根，經常透過YouTube、FB等平台，分享台灣生活的所見所聞。他16日到台北地下街閒逛，在購買雪糕時，聽見旁邊一組香港遊客不斷驚嘆「這麼便宜」，忍不住有感而發：「現在能夠在台灣生活真的很幸福。」



張啟樂透露，在台北地下街閒晃時看到一家雪糕店，不只選擇多，而且給的分量很大，一問價錢，兩球甚至只要35塊（新台幣，折合約9元港幣）。他立刻加入點餐行列，在等待店員挖雪糕時，正好旁邊走來一組香港4口家庭，用粵語驚訝討論「怎麼這麼大杯」、「10港幣都不到，這麼便宜」，夫妻倆立刻也點了兩杯雙球雪糕，跟小孩一起分食。

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張啟樂繼續聽著這一家人的對話，小孩邊吃邊開心誇讚「好好吃」，爸爸因而表示：「覺得好吃，看明天還有沒有機會再來吃，回香港就沒有啦。」兩個小孩得知香港吃不到，雖然露出失落的表情，但很快又繼續開心地跟爸媽一起分享雪糕。

聽完這一家人的對話，張啟樂感慨：「我見證著這一家香港旅客以$70台幣（折合約18元港幣）換來滿足和快樂，我也大概可以感受到他們在香港的生活狀況。」他坦言，吃了自己那一份雪糕之後，覺得味道其實不怎麼樣，「但是正所謂沒有比較就沒有傷害，每天在香港面對急促的節奏和高昂的物價，來到台灣就會發覺兩個城市氣氛相差蠻多的，他們的快樂和滿足並不是來自冰淇淋本身，而是在這種沒壓力的情況下所帶來的舒適和滿足。」

因此，張啟樂有感而發：「看到這一家從香港來台灣的旅客，我覺得自己現在能夠在台灣生活真的很幸福。」他深知這種幸福得來不易，感性表示「希望我以後都能夠在這裡繼續生活，希望我以後都能夠在這裏得到幸福」。

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