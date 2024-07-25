消費者疑飲出黏液血痰 內地茶飲店「古茗」公開CCTV證清白
撰文：林芷瑩
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有消費者反映，近日在安徽池州市一間「古茗」奶茶店購買3杯飲品，竟在其中一杯發現黏液血痰。
7月24日，古茗公開涉事門市的閉路電紀錄，相關負責人回應稱，門店全體員工在操作過程中均全程佩戴口罩，不存在違規操作，也沒有異物進入的情況。
《南都·灣財社》報道，消費者介紹，7月21日中午在古茗（池州長江中路）購買3杯飲品，但在其中一杯百香果飲品中發現有紅色漂浮物，原以為是西瓜瓤，撈出來後發現是黏液血痰。由於她在醫院上班，當天也正好當值，下班時便讓同事用顯微鏡查看，結果顯示有大量紅細胞。
7月24日晚上，該名消費者在社交平台上表示，相關部門要求給予更多時間處理，她已將投訴影片下架。
同日，涉事門店工作人員回應稱，門店店長已到市場監管局處理，「這件事是假的」。
古茗相關負責人表示，企業第一時間核查安徽池州相關門店的閉路電視紀錄，仔細核查投訴所涉的「百香雙重奏」飲品的備料、調飲及出杯全過程。經查驗，門店全體員工在操作過程中均全程佩戴口罩，按照調飲標準出杯，不存在違規操作，也沒有異物進入的情況。
古茗為國內知名現制茶飲品牌。2010年，創始人王雲安在浙江台州溫嶺開辦了首家古茗奶茶門店。根據窄門餐眼，截至今年7月5日，古茗共有9433間門店。
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