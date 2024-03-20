胡錫進坦言中國基層惡性事故「有點多」：趨勢有可能制止不住

內地近期基層事故頻繁發生，包括河北燕郊爆燃事故、邯鄲初中生慘遭同學殺害等。對此，《環球時報》前任總編輯胡錫進日前專門發文，坦言近來基層事故出得有點多，並認為形式主義造成基層體系性鬆懈，各種惡性事故增多的趨勢有可能制止不住。



胡錫進發表文章《這是怎麼了？基層惡性事故近來出得有點多！》，指近來內地基層事故出得有點多，包括火災、爆炸和塌樓，以及邯鄲3名初中生殘忍殺害同學這樣的離奇惡性案件。他表示，中國這麼大，雖然「這不出事那出事」，但他還是覺得有點不對勁。數名專家學者私下議論，覺得「基層現在躺平的多，忙形式主義的多，心思用來應付上邊的多」，但真正把精力投到本職工作的少了，往往得過且過，故各類事故層出不窮。

延伸閱讀：河北燕郊爆炸 4旬男駕車載妻去體檢遭炸死遺3子 重傷妻情緒崩潰（點圖放大閱覽）

+ 2

胡錫進提到，在2月發生嚴重火災的江蘇南京明尚西苑小區，於此前已曾兩度發生火災，但居然沒有根治隱患，大樓內架空層停放的電動車又多又密，且欠缺必須的消防設備。而只要基層工作保持應有的責任感，確實履職到位，這起事故本應能夠避免。他表示，基層不得不忙各種表面文章，本職工作反倒成了業餘、副業，情況絕非是個別，故此他真的有些憂慮，由於形式主義造成基層工作的體系性鬆懈，各種惡性事故一段時間以來似乎有增多趨勢，並可能制止不住。

胡進一步指出，照理說科技的進步，監測、防範事故的工具和手段越來越多，圍繞安全的投入也不斷增加，中國社會整體變得越來越安全應該是大趨勢。故此，他呼籲給基層減負，讓老師們專心教育，對每個學生的情況負責，也讓包括居委會幹部在內的每個工作人員能把絕大部分精力投入到本職工作上，少寫各種材料和總結，少面對一些上面的視察和調研，少為某個社會或單位的活動投入過量精力準備，也盡量少開點大會、小會等，認為讓大家各忙該忙的事情，中國社會的基層治理品質一定會不斷提高，各種風險也隨之越壓越低。

延伸閱讀：河北13歲初中生遭霸凌殺害 3同學被刑拘1人住所離埋屍點僅百米（點圖放大閱覽）