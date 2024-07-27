內地興起「蓋章打卡」旅遊新玩法惟亂象悄然滋生　有商家趁機斂財

近期，內地興起一種在博物館、景區、展會、文創店等「蓋章打卡」的旅遊玩法，不少年輕人出遊都會專門去「集章」，收集當地特色文旅章，更拉動文旅消費。然而《中國消費者報》微信公眾號周六（27日）報道，不少蓋章從「免費自助」變成了「收費蓋章」，繼而導致亂象悄然滋生。



報道指，一些旅客在旅行過程中，會到景區、博物館，或者街邊小店，收集當地特色文旅章進行打卡蓋章。來自北京的王先生表示，他和家人早前到山西遊玩，孩子回到北京後還會和朋友分享自己的印章，不僅增添了旅途的趣味性，也對當地的歷史文化產生濃厚興趣。而隨著精美的印章逐漸被賦予文化、社交屬性，印章的價值和意義也有所不同，不少網民便被社交平台上的各式特色章所吸引，甚至因而制定出行計劃。

蓋章遊也帶動了旅遊目的地的商業消費。艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅表示，旅遊蓋章熱順應潮流和消費需求，能促進蓋章文化更具紀念意義，利於文化表達，拉動文旅消費。他認為，未來一些景區可綜合布局，打造特色產品體系。

精美的印章逐漸被賦予文化、社交屬性，在社交平台上受到關注。（網上圖片）

不過與此同時，不少蓋章從「免費自助」變成了「收費蓋章」，且常見於文創店鋪中。例如，在北京南鑼鼓巷一家銷售文具和紀念品的商店，顧客需至少消費38元（人民幣．下同）購買店內商品才能蓋章。店員介紹，自從推出這款印章，生意至少增加兩成。

又例如在天津美術館，持特展票人士需要額外付費蓋章，除了購買文創滿額可以免費蓋少部分，還有海量的付費章。比如機車摩托16枚16元、大學建築35枚35元、航天26枚26元等。遊客付付表示，付費蓋章未必一定比免費章精美，也沒有附加服務，卻總能吸引想要集齊景點所有印章的集章人。但他認為，如果只是為蓋章而蓋章，推出一些與景點或主題無關的章，會感覺是本末倒置。

內地興起「蓋章打卡」旅遊新玩法，但印章質量被指良莠不齊。（中國消費者報）

此外，一些印章質量良莠不齊，甚至存在設計侵權問題。在社交平台上，曾有多家文創公司主理人表示自己原創設計的有版權的章，被他人原樣複製。而一些商店盲目跟風，增設蓋章點，但不具備當地文化內涵，還視蓋章服務作營銷引流的工具，使得大量同質化印章出現，缺少創新性和趣味性，皆成亂象一部分。

對此，中國社會科學院大學特聘導師柏文喜表示，付費蓋章、代蓋章等商業化的行為可能會破壞旅遊的純粹性，令一些遊客感到失望和不滿。他又呼籲集章愛好者們要保持適度和理性，若陷入為了蓋章而蓋章的心態，甚至花錢請人幫忙代蓋，反而舍本逐末。他建議當局應引導景區、商家在印章設計上增強原創性，避免各家的印章趨於同質化。應規範集章打卡服務，避免與消費深度捆綁，讓遊客的集章樂趣變為經濟負擔。