揭運油車混油亂象　新京報記者韓福濤微博突被註銷　網民憂心

內媒《新京報》披露內地油罐車混裝食用油和工業油，引發社會輿論震盪，也再次讓民眾意識到媒體和調查記者的重要。



但近日卻傳出，發布這篇報道的調查記者韓福濤，微博帳號被註銷，網路上掀起一片關注韓福濤安全的聲音。不過亦有網民搜索韓福濤，顯示出「該帳號因用戶自行申請關閉，現已無法查看」，有網民認為可能是因為事件發酵後，韓福濤受到許多關注和謾罵，因此自行選擇關閉，但也有網民擔憂其安全。



內媒《新京報》披露內地油罐車混裝食用油和工業油，引發社會輿論震盪。（網絡截圖）

7月2日《新京報》旗下調查記者韓福濤及實習記者張新惠、赫哲琳聯合採訪的報道，揭露中國一些油罐車利用同一座油罐，既運送糖漿、豆油等可食用油脂，也運送煤油等化工類油脂，且過程中並未清洗油車，引發嚴重的食安疑慮。

據了解，3名記者早自5月16日就已就事件展開調查，整篇報導在7月2日披露，3人的採訪過程，持續一個半月之久。報道發布後，引起社會譁然，官方其後介入調查，調查記者和內地媒體對社會的影響力再次受到重視。

韓福濤是揭露油罐車亂象的大功臣。（網絡圖片）

近日有網友發現，韓福濤的微博帳號被註銷。現時在微博上搜尋「新京報韓福濤」，會顯示「抱歉，未找到相關結果」。

7月12日有網民上傳的截圖顯示，搜尋「新京報韓福濤」，會顯示「用戶不存在」；有網友上傳「用戶1360870545」帳號的截圖，顯示「該帳號因用戶自行申請關閉，現已無法查看」。許多網民揣測他關閉微博的原因，亦有不少網民擔憂其安全。

有網友上傳「用戶1360870545」帳號的截圖，顯示「該帳號因用戶自行申請關閉，現已無法查看」。

韓福濤屢次臥底揭社會真相 被讚「天生的調查記者」

2016年，韓福濤就曾露了江蘇常熟的童工產業，這些本該在學校讀書的孩子們，卻被中介販賣到服裝廠當起了廉價的勞動力。

韓福濤深入工廠內部，與童工們同吃同住，一起幹活。他的報道《實拍常熟童工產業:被榨盡的青春》引起了社會的廣泛關注，相關部門迅速介入，解救了一大批童工。而那些曾經被奴役的孩子們，也終於得以重見天日。

2020韓福濤年深入調查安徽太和多家醫院涉嫌詐保，揭露多家醫院以「免費」套路拉攏無病或輕症老人住院，涉嫌套取醫保基金。

天津一家食用油廠門口，罐車司機正在擦拭卸油口以應付廠家的檢查。 （新京報）

2021年，韓福濤接到網紅餐廳「胖哥倆肉蟹煲」涉嫌使用隔夜死蟹和腐爛薯仔的爆料。為蒐集證據，他應聘成為該餐廳的員工，在後廚的悶熱環境中，忍受著40度的高溫和刺鼻的氣味，每天削薯仔。

他的報道《臥底網紅餐廳「胖哥倆肉蟹煲」：「隔夜死蟹」當現殺活蟹賣，土豆腐爛、發餿後繼續用》，在網上引發了軒然大波，肉蟹煲的創始人含淚道歉，一代網紅餐廳就此落幕。

韓福濤的從業經歷被報道後，知名博主「喪心病狂的周公子」評價他「是個天生的調查記者」。