「雷軍班」首次招生即受到考生青睞　武漢大學：將與小米深度合作

去年11月，小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍向母校武漢大學捐贈13億元人民幣，刷新了武大建校以來單筆最大捐贈額。周五（26日），武漢大學新聞網刊文介紹2024年本科招生錄取工作情況，並提到計算機科學與技術（雷軍班）首次招生，受到眾多絕對高分考生的關注和青睞。



武漢大學表示，該校生源質量在全國範圍內顯著提升，絕對高分考生數量顯著增加。其中，文史類在全國範圍繼續保持優勢，理工類的錄取最高位次和最低位次，則在河南、湖南、江西、安徽等中部大省和北京市大幅提升，並在山西、黑龍江、江蘇、福建、四川、陜西等省取得突破性進展。2024年錄取的考生中，絕對高分考生達到105人，創下歷史新高。

校方還提到，今年是「雷軍班」首次招生，受到眾多絕對高分考生的關注和青睞。該專業在湖北錄取最高分為688分，平均分超過681分；在山東錄取分為682分；在湖南，雷軍班錄取平均分超過673分。

去年11月，雷軍向母校捐贈13億元。（澎湃新聞）

今年4月，武大宣布將開展計算機科學與技術試驗班多元化培養試點工作，以推進拔尖創新人才培養綜合改革，加強高層次應用型專門人才培養。2024年起，在計算機學院新設雷軍班，計劃招收30人。該班旨在培養具備計算機全棧工程能力與企業家創新創業品質的領軍人才。

校方將為雷軍班配備最優師資力量，實行小班教學，學生入學後即可結合自身發展規劃從學校優選導師庫中選擇學業導師。同時聘請企業界知名創新創業導師和行業頂尖工程師，共同組成導師團隊，因材施教，指導雷軍班學生開展課業學習、科研訓練和工程實踐。另會聯合頭部企業，圍繞人才培養開展校企深度合作，並與小米等國內頭部企業開展深度校企合作，引入頭部企業互聯網思維方法論和行業前沿軟硬件系統設計等優秀課程，針對行業一線技術研發課題開展高水平科研訓練和工程實踐，培養兼具優異工程研發能力和卓越創新創業能力的領軍人才。

據介紹，雷軍班學生將採用更靈活的培養模式，包括個性化的學制選擇，更靈活的學分認定制度，讓學習方式更加靈活、多元；本碩博自主定制，可100%具備保研資格，本博貫通年限6至8年；設置準入準出流動機制保障培養質量。雷軍班學生將享有更豐富的教育資源：優先赴頭部企業實習；專項經費支持100%參加國外研修、遊學以及國際國內學術會議；除學校、學院相應階段獎助學金資助外，雷軍專項獎助學金助力學生成長。

武漢大學為湖北省知名院校。（港生內地升學網）

武大又稱，作為拔尖人才培養重點項目，雷軍班旨在培養未來計算機科學與技術領域的創新創業領軍人才，發揮計算機學科在學校拔尖人才培養方面的重要作用，同時為推動武漢大學計算機學院成為國內知名、世界一流的學術高地貢獻力量。

雷軍是武漢大學1987級計算機系校友，2023年11月29日，他公開向母校捐贈13億元人民幣，刷新了武大建校以來單筆最大捐贈額，其也是當時全國高校收到的最大一筆校友個人現金捐贈。捐贈主要聚焦數理化文史哲六大學科基礎研究、計算機領域科技創新和大學生培養，冀讓中國出現更多優秀的學者、工程師、科學家和科技創業者。