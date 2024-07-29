內地拳擊冠軍實名舉報教練授意打假賽　向運動員索賄逾20萬元

7月24日，原黑龍江省重競技運動管理中心運動員、拳擊冠軍牟海鵬，拍片實名舉報其原教練李某志涉嫌向多名運動員索要比賽獎金及收賄索賄。

《大皖新聞》報道，7月29日，李某志所在現單位上海體育大學回應稱，已受理牟海鵬針對李某志的實名舉報，目前正在核查當中。



牟海鵬舉報稱，在2015年至2021年間，李某志多次利用職務之便，向多名運動員及其本人索要通過比賽所獲獎金，作為李某志個人提成，金額高達20多萬元（人民幣，下同），並從運動員手中索賄約8萬元。

李某志原是黑龍江省體育局重競技運動管理中心拳擊隊教練員，現就職於上海體育大學競技學院。牟海鵬表示，對於李某志這種品行不端正的教練，他會舉報到底，同時也會為自己所說的每一句話，承擔所有法律責任。

拳擊冠軍牟海鵬實名舉報其原教練李某志，涉嫌向多名運動員索要比賽獎金及收賄索賄。（影片截圖）

牟海鵬提供的錄音和轉賬記錄等證據，內容涉及李某志收賄受賄以及授意運動員打假賽等。牟海鵬提到，他當運動員期間，曾長期受到李某志的打罵，導致有心理陰影，直到今年上半年才逐漸從受壓迫的心理陰影中走出，「我曝光他，就是為了避免更多運動員受他迫害」。牟海鵬稱，李某志曾以教練的名義張口向其索要5.6萬元現金。

據黑龍江省體育局2018年公布的一份破格晉升副高職稱公示顯示，李某志曾任黑龍江省重競技運動管理中心拳擊項目總教練，執教期間所培養的運動員牟海鵬、谷光明、王志寶、王麗娜多次獲得全國冠軍。

2015年至2021年間，牟海鵬多次獲得國家及世界級賽事第一名、「中國拳王」、中國拳王金腰帶等榮譽。（影片截圖）

2015年至2021年間，牟海鵬多次獲得國家及世界級賽事第一名、「中國拳王」、中國拳王金腰帶等榮譽。（影片截圖）

2015年至2021年間，牟海鵬多次獲得國家及世界級賽事第一名、「中國拳王」、中國拳王金腰帶等榮譽。（影片截圖）

黑龍江省體育局紀檢部門工作人員稱，此前曾收到過牟海鵬針對李某志的舉報，但由於李某志已於2022年9月從黑龍江省重競技運動管理中心主動辭職，按照幹部管理權限、受理範圍的規定，最直接能受理的部門為其所在的現單位。

黑龍江省紀委監委駐省體育局紀檢部門，已要求重競技運動管理中心展開調查。上海體育大學紀監綜合辦公室工作人員透露，針對牟海鵬實名舉報李某志一事，該校已經受理，目前正在核查當中。

牟海鵬實名舉報其原教練李某志受賄，並表示自己會配合調查工作。（影片截圖）

公開資料顯示，牟海鵬出生於黑龍江雞西市下轄密山市，是一名拳擊運動員，2021年退役。2015年至2021年間，多次獲得國家及世界級賽事第一名、「中國拳王」、中國拳王金腰帶等榮譽。2017年全國第十三屆全運會上，牟海鵬獲+91公斤級冠軍。